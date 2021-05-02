Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi

Futbolseverler tarafından merakla Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı araştırılıyor.

Türkiye Kupası Finali ne zaman?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının nerede ve saat kaçta oynanacağını açıkladı.TFF'nin yaptığı duyuruya göre Fraprt-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılacaklar. Beşiktaş-Antalyaspor takımlarının karşılaşma saati ise 20:45 olarak belirlendi.

Beşiktaş takımı finale nasıl geldi?

Antalyaspor takımı finale nasıl geldi?

Beşiktaş takımı Türkiye Kupası’na 5.turdan dahil olarak, Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti ve kendi sahasında rakip takımı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselme şansını yakaladı.

Türkiye Kupasını kazanmak için 4 turdan başlayan Antalyaspor takımı, Pendikspor ile karşı karşıya gelerek rakibini 2-0 yendi. 5.turda Boluspor takımıyla karşılaşan Antalyaspor rakip takımı 1-0, son 16’da ise Bursaspor takımını 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde de Sivasspor takımıyla karşılaşan takım 1-0 sonuçla Sivasspor takımını yendi. Yarı finalde Antalya şehrinin bir diğer takımı olan Alanyaspor ile eşleşen Antalyaspor sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak finale yükselen taraf oldu. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda bu sezonda hiç gol yemedi.

Gürsel Aksel Stadyumu’nun özellikleri neler?

İzmir ilinin Konak ilçesinde yer alan Gürsel Aksel Stadyumu’nun temel atma işlemleri 9 Eylül 2017 tarihinde yapıldı. Stadyum 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş takımının maçıyla açıldı. Stadyumun yaklaşık kapasitesi ise 24.040 kişilik.