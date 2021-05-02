İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi

Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Antalya karşılaşmasının tarihi ne? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Futbolseverler tarafından merakla Ziraat Türkiye Kupası final maçlarının ne zaman yapılacağı ve hangi stadyumda saat kaçta oynanacağı araştırılıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı yer ve zamanı...

02 Mayıs 2021 Pazar 02:43
Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi
Takip Et:

Futbolseverler tarafından merakla Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı araştırılıyor.

Türkiye Kupası Finali ne zaman?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının nerede ve saat kaçta oynanacağını açıkladı.TFF'nin yaptığı duyuruya göre Fraprt-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılacaklar. Beşiktaş-Antalyaspor takımlarının karşılaşma saati ise 20:45 olarak belirlendi. 

Beşiktaş takımı finale nasıl geldi?

Beşiktaş takımı Türkiye Kupası’na 5.turdan dahil olarak, Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti ve kendi sahasında rakip takımı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselme şansını yakaladı.

Antalyaspor takımı finale nasıl geldi?

Türkiye Kupasını kazanmak için 4 turdan başlayan Antalyaspor takımı, Pendikspor ile karşı karşıya gelerek rakibini 2-0 yendi. 5.turda Boluspor takımıyla karşılaşan Antalyaspor rakip takımı 1-0, son 16’da ise Bursaspor takımını 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde de Sivasspor takımıyla karşılaşan takım 1-0 sonuçla Sivasspor takımını yendi. Yarı finalde Antalya şehrinin bir diğer takımı olan Alanyaspor ile eşleşen Antalyaspor sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak finale yükselen taraf oldu. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda bu sezonda hiç gol yemedi.

Gürsel Aksel Stadyumu’nun özellikleri neler?

İzmir ilinin Konak ilçesinde yer alan Gürsel Aksel Stadyumu’nun temel atma işlemleri 9 Eylül 2017 tarihinde yapıldı. Stadyum 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş takımının maçıyla açıldı. Stadyumun yaklaşık kapasitesi ise 24.040 kişilik.




Son Güncelleme: 02.05.2021 02:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZtkZTK FinalZiraat Türkiye KupasıBeşiktaş-Antalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?
Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Show TV
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Show TV
Sergen Yalçın Hatay maçı için ne söylemişti?
Sergen Yalçın Hatay maçı için ne söylemişti?
Sergen Yalçın: Göreceğiz cumartesi ne olacağını
Sergen Yalçın: Göreceğiz cumartesi ne olacağını
Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz TV Derin Futbol yayın saati
Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz TV Derin Futbol yayın saati
N'Koudou sakatlandı mı? NKoudou sakatlığı ne?
N'Koudou sakatlandı mı? NKoudou sakatlığı ne?

Popüler Haberler

Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Survivor İsmail nişanlısı ile görüşecek mi?
Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle!
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Kardeşlerim yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
AÖF Bahar Dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları nasıl olacak, online sınav mı olacak?
Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrıldı mı?
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
A101 6 Mayısıs 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101'de Anneler Günü'ne özel indirimli eşyalar
Bir Şansım Olsa whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı? Yasak Elma final mi yapacak?
İnternet olmadan whatsapp kullanılır mı? İnternet olmadan whatsapp kullanımı
Altın ne kadar oldu? 2 Mayıs 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 2 Mayıs 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
İbrahim Tatlıses'in yeni eşi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?
Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine Cemre Demircan hayat veriyor
Tiktok efektli videoları nasıl çekiliyor? Tiktok'ta komik dublaj efekti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.