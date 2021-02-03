Beşiktaş, Antalya’da 1 puana razı oldu

Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetti. İlk yarıyı Antalyaspor, Gökdeniz Bayraktar’ın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş, Vida’nın kafa golüyle beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca iki takımda 1 puana razı oldu. Ayrıca Antalyasporlu Veysel Sarı, 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 30’a yükselten Antalyaspor, 9. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş ise puanını 45 yaptı ve 3. sıraya geriledi.

Antalyaspor sıradaki maçını 7 Şubat Pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş ise aynı gün evinde Konyaspor’u ağırlayacak.