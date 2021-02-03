Beşiktaş, Antalya’da 1 puana razı oldu

Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetti. İlk yarıyı Antalyaspor, Gökdeniz Bayraktar’ın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş, Vida’nın kafa golüyle beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca iki takımda 1 puana razı oldu. Ayrıca Antalyasporlu Veysel Sarı, 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Antalyaspor sıradaki maçını 7 Şubat Pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş ise aynı gün evinde Konyaspor’u ağırlayacak.
Son Güncelleme: 03.02.2021 22:00