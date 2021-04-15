Beşiktaş - Ankaragücü: Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Beşiktaş ve Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek.
Vodafone Arena'da oynanacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya puan kaybettikten sonra Aytemiz Alanyasporu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puan alan lider Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde, üçüncü sırada Galatasaray'ın 8 puan önünde yer alıyor.
Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 36 puanı bulunan MKE Ankaragücü 13. sırada bulunuyor.
104. randevu
Beşiktaş ve Ankaragücü 104. lig karşılaşmasını oynayacak.
İki takım arasında yapılan 103 maçta siyah-beyazlı ekip 70 galibiyet elde etti. Başkent takımı, Beşiktaş'ı 8 kez mağlup ederken, 25 maç berabere sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar lig maçlarında 191 gol atarken, sarı-lacivertliler 68 gol ile cevap verdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçta rakibini deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti.
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Maç
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Tarih
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16 Nisan Cuma
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Saat
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19:00
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TV yayını
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beIN SPORTS 1
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İntenet yayını
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beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş, sezonu sakatlık ile noktalayan Cenk Tosun ile sakat olan Ajdin Hasic kadroda yer almadı. Vincent Aboubakar da oyunda yer almayacak.
Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşayan Torgeir Borven, tedavi görmeyi sürdürüyor. Hafif sakatlanan Saba Lobjanidze ve Assane Diousse bu karşılaşmada oynaması düşünülmüyor. Atakan Çankay ve Ricardo Friedrich'in durumu belirsiz. Endir Çekici ise kart cezalı.
Beşiktaş:Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Larin
Ankaragücü:Korcan, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Lukasik, Paintsil, Alper, Emre, Badji
OPTA istatistikleri
- Ankaragücü'nün son 31 Süper Lig maçında 30'unu kazanan Beşiktaş (1M), 2001 / 02'de aldığı 2-1 mağlubiyetinden bu yana rakibine karşı 12 maçta puan şansı tanımadı.
- Beşiktaş, Ankaragücü'nün Süper Lig tarihindeki en büyük mağlubiyetiyle hem toplamda (70) hem de deplasmanda (42) rakibi Galatasaray (194), Ankara'nın ağlarını Beşiktaş'tan (191) daha fazla havalandıran tek takım.
- Bu sezon iç sahada en çok maç kazanan takım olan Beşiktaş (12), 2017/18 sezonunda en çok galibiyet elde etti (14).
- Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 10 Süper Lig maçından 18 puan toplayan Ankaragücü (5G 3B 2M), sezonun ilk 22 haftasında (5G 3B 14M) aynı puanları aldı.
- Sezonun ilk yarısında oynanan bir maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde sadece bir kez (Ankaragücü ve Türk Telekom'a 1969/70) Ankara'dan iki temsilciye yenildi.
- İstanbul takımlarına karşı oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Ankaragücü, 2001/02 (5G) tarihine kadar lig tarihinde uzun bir galibiyet serisi yakalayamadı.
- Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en çok sayı atan Rachid Ghezzal (14 asistle 15 sayı), Ankaragücü'ndeki ilk maçında Beşiktaş'ın tek golünü asist yaptı. yarım sezon.
- Ankaragücü formasıyla Saba Lobzhanidze'nin sekiz asistinden 6'sı bu sezon sokaklara çıktı. Süper Lig'de şu ana kadar deplasmanda Gürcü'den daha fazla gol atan tek oyuncu Rachid Ghezzal (7).
- Hikmet Karaman'ın antrenörlüğünü yaptığı takımlar için Süper Lig'de ilk kez hazırlanan Sergen Yalçın (2G 2B 2M); Son üç maçında ilk üç maçı (1B 2M) kazanamadığı halde yenilginin yüzünü (2G 1B) görmedi.
- Beşiktaş'a karşı oynadığı son sekiz Süper Lig maçında galibiyet alamayan Hikmet Karaman (1B 7M), rakibini son kez Nisan 2013'te Bursaspor'un başındayken (3-0) mağlup etti.