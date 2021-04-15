Beşiktaş - Ankaragücü: Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Beşiktaş ve Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek.

Vodafone Arena'da oynanacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya puan kaybettikten sonra Aytemiz Alanyasporu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puan alan lider Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde, üçüncü sırada Galatasaray'ın 8 puan önünde yer alıyor.

Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 36 puanı bulunan MKE Ankaragücü 13. sırada bulunuyor.

104. randevu

Beşiktaş ve Ankaragücü 104. lig karşılaşmasını oynayacak.

İki takım arasında yapılan 103 maçta siyah-beyazlı ekip 70 galibiyet elde etti. Başkent takımı, Beşiktaş'ı 8 kez mağlup ederken, 25 maç berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar lig maçlarında 191 gol atarken, sarı-lacivertliler 68 gol ile cevap verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçta rakibini deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti.

Maç Beşiktaş - Ankaragücü Tarih 16 Nisan Cuma Saat 19:00

TV yayını beIN SPORTS 1 İntenet yayını beIN Connect

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, sezonu sakatlık ile noktalayan Cenk Tosun ile sakat olan Ajdin Hasic kadroda yer almadı. Vincent Aboubakar da oyunda yer almayacak.

Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşayan Torgeir Borven, tedavi görmeyi sürdürüyor. Hafif sakatlanan Saba Lobjanidze ve Assane Diousse bu karşılaşmada oynaması düşünülmüyor. Atakan Çankay ve Ricardo Friedrich'in durumu belirsiz. Endir Çekici ise kart cezalı.

Beşiktaş:

Ankaragücü:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, LarinKorcan, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Lukasik, Paintsil, Alper, Emre, Badji

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