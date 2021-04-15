Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç önü bilgiler

Süper Lig’de 35.hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig’in lideri Beşiktaş ,Ankaragücü ile karşılaşacak. Beşiktaş evinde puan kaybı istemiyor. Ankaragücü ise son haftalardaki çıkışını devam ettirmek istiyor.

35.haftada oynanacak maç Beşiktaş-Ankaragücü maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Maç BeIN Sports’da yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş :

Ersin

Rosier Welinton Vida N’sakala

Josef

Ghezzal Atiba Oğuzhan N’koudou

Larin

Ankaragücü :

Korcan

Kitsiou Kulisic Sarlija Pinto

İbrahim Voca

Paintsil Alper Borven

Badji

Beşiktaş’ta iki eksik bulunuyor. Hasic ve Aboubakar’ın kadroda olması beklenmemektedir. Aboubakar’ın durumunda değişiklik olabilir.

Ankaragücü’nde ise Lobzhanidze ve Endri Çekici ,Beşiktaş’a karşı forma giyemecek.