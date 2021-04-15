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Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç önü bilgiler

35.hafta 15 Nisan tarihinde başlıyor. Beşiktaş ,Ankaragücü ile karşılaşacak. İki takımda maçtan galibiyetle ayrılmak için elinden geleni yapacak. Yarın , maç 19:00'da oynanacak. Maça ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçına ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...

15 Nisan 2021 Perşembe 14:17
Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç önü bilgiler
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Süper Lig’de 35.hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig’in lideri Beşiktaş ,Ankaragücü ile karşılaşacak. Beşiktaş evinde puan kaybı istemiyor. Ankaragücü ise son haftalardaki çıkışını devam ettirmek istiyor.

35.haftada oynanacak maç Beşiktaş-Ankaragücü maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Maç BeIN Sports’da yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş :

                          Ersin

Rosier          Welinton     Vida   N’sakala

                        Josef  

Ghezzal    Atiba    Oğuzhan   N’koudou

                        Larin

Ankaragücü :

                          

Korcan

Kitsiou      Kulisic   Sarlija    Pinto

         İbrahim                 Voca

Paintsil           Alper           Borven

                        Badji

Beşiktaş’ta iki eksik bulunuyor. Hasic ve Aboubakar’ın kadroda olması beklenmemektedir. Aboubakar’ın durumunda değişiklik olabilir.

Ankaragücü’nde ise Lobzhanidze ve Endri Çekici ,Beşiktaş’a karşı forma giyemecek.



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş-AnkaragücüSüper Lig 35.hafta
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