Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? 2021 Beşiktaş kalan maçları hangileri?

Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü konuk ediyor. 16 Nisan 2021 Cuma günü akşam 19.00 civarı gerçekleşecek olan maçın hangi ekran üzerinden yayınlanacağı merak konusu oldu. Beşiktaş – Ankaragücü maçını Bein Sports 1 kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Maç aynı zamanda Bein Connect üzerinden de yayınlanıyor olacak.

Beşiktaş zirvedeki yerini korumak konusunda kararlı gözüküyor. Toplam 32 maç oynayarak 70 puana ulaşan Beşiktaş lider durumda. Toplam 32 maç oynayarak 36 puana ulaşmayı başaran Ankaragücü ise 13. sırada gözüküyor.

Beşiktaş’ın gelecek maçları

Beşiktaş Ankaragücü

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