İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? 2021 Beşiktaş kalan maçları hangileri?

Süper Lig’in 35. Haftasında düzenlenmesi beklenen maçlar belli oldu. Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Ankaragücü maçının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 16:49
Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? 2021 Beşiktaş kalan maçları hangileri?
Takip Et:

Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü konuk ediyor. 16 Nisan 2021 Cuma günü akşam 19.00 civarı gerçekleşecek olan maçın hangi ekran üzerinden yayınlanacağı merak konusu oldu. Beşiktaş – Ankaragücü maçını Bein Sports 1 kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Maç aynı zamanda Bein Connect üzerinden de yayınlanıyor olacak.

Beşiktaş zirvedeki yerini korumak konusunda kararlı gözüküyor. Toplam 32 maç oynayarak 70 puana ulaşan Beşiktaş lider durumda. Toplam 32 maç oynayarak 36 puana ulaşmayı başaran Ankaragücü ise 13. sırada gözüküyor.

 

Beşiktaş’ın gelecek maçları

Beşiktaş Ankaragücü

Sivasspor Beşiktaş

Beşiktaş Kayserispor

Çaykur Rizespor Beşiktaş

Beşiktaş Hatayspor

Galatasaray Beşiktaş

Beşiktaş Karagümrük

Göztepe Beşiktaş 




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşAnkaragücüVodafone ParkBein ConnectBeIn Sports 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı?
Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı?
TJK 13 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
TJK 13 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
TV8 Erzurumspor Bağış gecesinde kaç tl bağış toplandı? Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?
TV8 Erzurumspor Bağış gecesinde kaç tl bağış toplandı? Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?
1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?
1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?
Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle | FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle | FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle

Popüler Haberler

Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? 2021 Beşiktaş kalan maçları hangileri?
Kalk Gidelim dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Diyanet TV Mukabele saatleri ve kanalları 2021 Diyanet mukabele saati kaçta?
YÖKDİL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? YÖKDİL sonuçları sorgulamak için tıklayınız!
Oruçluyken merhem ve krem sürülür mü? El kremi sürmek orucu bozar mı?
Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır?
CNN Türk Hande Fırat neden yok, ne kazası geçirdi?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Rüyada araba alma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi alma şartları nelerdir?
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray hakkında bilgiler
Yasak Elma dizisindeki Çağatay karakteri kimdir?
Canlı izle BB Erzurumspor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurumspor BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Niyetsiz oruç kabul olur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
IKEA çalışma saatleri nasıl? 2021 IKEA mağaza ve şubeleri çalışma saatleri
Emanet 157. bölüm fragmanı KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı
A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri
Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?
Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.