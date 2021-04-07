Beşiktaş Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Beşiktaş Alanyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında lider Beşiktaş ligin dişli takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren siyah beyazlılar zorlu Alanya maçını kazanarak avantajını korumak istiyor. Öte yandan ligin en dikkat çeken ekiplerinden Alanyaspor ise son iki maçını kaybetti.

Beşiktaş ligde çıktığı 30 maçta 64 alarak en yakın rakibi Fenerbahçe’nin iki puan önüne bir maçı eksik lider konumda yer alıyor. Alanyaspor ise ligde çıktığı 31 maçta 49 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Alanyaspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş:

Alanyaspor:

Beşiktaş yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, LarinMarafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro

Şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden biri olan Beşiktaş ligde son iki maçını kazanamadı. Siyah beyazlılar Fenerbahçe derbisinden beraberlikle ayrılırken, hafta sonunda Kasımpaşa’ya yenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın Alanya maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ghezzal sevinci yaşanıyor

Siyah beyazlı ekip milli arada birçok oyuncusunu kaybetti. Aboubakar, Hasic ve Ghezzal gibi isimler milli arada sakatlanmıştı. Alanya maçıyla birlikte ligin asist kralı olan Ghezzal takıma dönüyor. Ayrıca sakatlığını atlayan Mensah’da maç kadrosunda yer alacak.

Bu iki ismin yanı sıra Aboubakar ve Hasic bu maçta da kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş’ta 4 futbolcu kart sınırında yer alıyor

Alanya’da eksikler dönüyor

Beşiktaş’ta zorlu Alanya maçı öncesi 4 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza Alanya karşısına kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Erzurum maçında görev yapamayacak.

Ligin en dikkat çeken çıkışlarından birine imza atan Alanyaspor’da eksikler geri dönüyor. Akdeniz ekibinde Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun cezalarını tamamladı ve Beşiktaş maçında yer alabilecek. Sakatlığını atlayan Babacar’ın durumu ise maç saati belli olacak.

Bu oyuncuların yanı sıra Efecan ve Moubandje Beşiktaş maçı öncesi kart sınırında yer alıyor.

İki takım arasındaki 10’uncu maç

Beşiktaş ve Alanyaspor lig tarihinde 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda siyah beyazlılar 7 kez kazanırken, Alanyaspor 1 kez kazanabildi. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 2-1’lik skorla kazanmıştı.

Beşiktaş Alanyaspor maçı izle

Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçlar sadece abone olarak beIN Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

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