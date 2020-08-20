Beşiktaş Alanyaspor forması giyen Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah beyazlı kulüpte yeni bir isimle daha anlaşıldı. Kara kartal geçen sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Welinton ile anlaştığını duyurdu.

31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu transferin gözdesiydi. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi olan Welinton için yönetim elini çabuk tuttu. Kara Kartal Brezilyalı oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Başarılı stoper geçen sezon 27 maçta 3 gol kaydetmişti.