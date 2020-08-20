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Beşiktaş Alanyaspor forması giyen Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

Beşiktaş yeni sezon kadro planlaması kapsamında transferlere devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Alanyaspor’un başarılı defans oyuncusu Welinton ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Beşiktaş oyuncunun transferi hakkında detayları da paylaştı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:28
Beşiktaş Alanyaspor forması giyen Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu
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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah beyazlı kulüpte yeni bir isimle daha anlaşıldı. Kara kartal geçen sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Welinton ile anlaştığını duyurdu.


31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu transferin gözdesiydi. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi olan Welinton için yönetim elini çabuk tuttu. Kara Kartal Brezilyalı oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Başarılı stoper geçen sezon 27 maçta 3 gol kaydetmişti.



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:28
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