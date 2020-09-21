Beşiktaş, Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdiğini duyurdu!

Beşiktaş, yaptığı açıklamalar ile bugünün en fazla araştırılan takımı oldu. Beşiktaş Kulübü yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan spor programı Beyaz Futbol’un yorumcularından olan aynı zamanda da eski hakem olan Ahmet Çakar’ın Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili iki haftadır yaptığı açıklamalar ve konuşmaları sebebi ile mahkemeye başvurulduğunu duyurdu.

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklama

Ahmet Çakar’ın özellikle başkan Ahmet Nur Çebi için, ‘Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir.’ Açıklamaları ile ilgili mahkemeye başvuru yapılırken bir diğer yorum olan, ‘Siz, spor aklı en az olan başkanısınız’ açıklamaları nedeni ile Ahmet Çakar’ın mahkemeye verildiği belirtildi.

‘Eski hakem Ahmet Çakar'ın, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, iki haftadır, Beşiktaş Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile ilgili edep ve eleştiri sınırlarını aşan sözlerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futbolunun izlenme ve değerini yükseltmesi gereken spor programlarında, olayların terbiye sınırları da aşılarak kişiselleştirilmesinin futbol camiasına hiçbir yararı yoktur.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, değerli üyelerimizin talepleri doğrultusunda Başkanlık makamımızda olan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin kişilik haklarını ihlal eden ve saldıran eski hakem Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını duyurur, Türk Futbolunun değerini ve saygınlığını aşağıya çekmeyecek şekilde; tutum, davranış ve ortam oluşana dek Beyaz TV ile ilişkilerimizin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.’ Açıklaması yapıldı.