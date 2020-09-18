Beşiktaş Adem Ljajic ile özel olarak görüştü!

Beşiktaş Süper Lig’in ikinci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş teknik heyetinin Adem Ljajic ile özel olarak görüştüğü aktarıldı.

Sergen Yalçın’ın yokluğunda maçta takımın başında olacak olan yardımcı antrenör Murat Şahin, Antalyaspor karşılaşmasında Atiba, Dorukhan ve Mensah üçlüsü ile sahaya çıkak. İlerleyen dakikalarda Mensah’ın yerine Ljajic’in alınacağı belirtilirken teknik heyetin Ljajic ile yapılan görüşmede ‘Göreve hazır ol. Hücumdaki yaratıcılığına ihtiyaç duyacağız’ dediği açıklandı.

Orta sahanın ileri kısmında yani forvet arkasında ki ofansif orta saha konusunda Mensah ve Ljajic’in rekabeti devam ederken halen hangi oyuncunun ilk 11’de olacağı belirsiz.