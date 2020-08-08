Beşiktaş'a İtalyan golcü: Mario Balotelli

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında çalışmalara başladı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlı kulüpte günden Balotelli. Camiada Mario Balotelli ismi sık sık gündeme gelirken transferde sıcak anlar yaşanmaya başladı.

Transfer sorumlusu Erdal Torunoğulları, İtalyan golcü ile görüşmelere başladı. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması transferin olma ihtimalini güçlendirirken, oyuncu da Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor.

Transferde son durum ise 30 yaşındaki golcünün yıllık ücreti oldu. Balotelli yıllık 2 milyon Euro olmak üzere 2 yıllık sözleşme isterken, Beşiktaş kulübü yıllık 1.5 milyon Euro teklifte bulundu. Orta noktanın bulunması halinde transferin biteceği konuşuluyor.