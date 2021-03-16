Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK 3 - 2 İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. 16 Mart Salı bugün saat 20:45’te başlayacak olan karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara getirilecek.

Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel ilk 11’leri ise şu şekilde;

Beşiktaş:

Başakşehir:

Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rodvan, Necip, Josef, N,Koudou, Ljajic, Larin, AboubakarVolkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Aleksic, Deniz, Visca, Crivelli

Her iki takımın muhtemel ilk 11’lerine bakıldığında eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, sıkışık fikstür nedeniyle bu maçta bazı oyuncuları dinlendirebilir. Öte yandan deplasman ekibi Başakşehir’de ise eksikler can sıkıyor. Başakşehir teknik direktörü Erol Bulut bu maçta sakatlıkları nedeniyle Mahmut Tekdemir, Junior Fenandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci gibi önemli oyuncularından yararlanamayacak.

Beşiktaş’ın son kupası 10 yıl önce

Süper Lig’in zirvesinde yer alan ve en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösterilen Beşiktaş, kupada da adını finale yazdırmak istiyor. Siyah beyazlıların son kupası 2010-2011 yılında alınmıştı. Geride kalan 10 sezonda Beşiktaş kupayı müzesine götüremedi.

Öte yandan siyah beyazlılarda zorlu maç öncesi Gökhan Töre ve Cenk Tosun’un sakatlıkları bulunuyor.

Son şampiyon Başakşehir ise ligde kabus gibi bir sezon geçiriyor. Süper Lig’in son şampiyonu küme düşme hattına kadar gerilediği sezonda kupayı alarak moral bulmak istiyor.

Karşılaşmada tecrübeli hakem Fırat Aydunus görev yaparken, karşılaşma tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek. Karşılaşmayı kazanan ekip adını finale yazdıracak.

Beşiktaş Başakşehir Türkiye Kupası yarı final maç özeti ve golleri için tıklayınız.