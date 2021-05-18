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Benzema 6 yıl aranın ardından milli takıma davet edildi

Fransız futbolcu Karim Benzema, 2015 senesinden sonra ilk defa milli takıma davet edildi. Euro 2020 kadrosunda kendine yer bulan Benzema, 6 yıl aranın ardından milli takıma geri dönmüş oldu.

18 Mayıs 2021 Salı 23:13
Benzema 6 yıl aranın ardından milli takıma davet edildi
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Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörü Deschamps, Euro 2020’ye gidecek oyuncularını açıkladı. Sürpriz tercihler yapan Deschamps, birçok yıldızı kadroya almazken, Karim Benzema’yı kadroya dahil etti. 2015 senesinden sonra ilk defa Benzema’yı kadroya çağıran Deschamps, Benzema ile konuştuklarını ve takım için alması gereken kararı aldığını söyledi.

2015 senesinde Valbuena ile yaşadığı olaydan dolayı kadro dışı bırakılan Benzema, 6 yıldır kadroya çağırılmıyordu. Son olarak Ekim 2015’te Fransa ile maça çıkan Benzema, 6 yıl aranın ardından tekrar formasına kavuştu. Deschamps’ın süre vermesi halinde Euro 2020’de forma giyecek olan yıldız oyuncu, Fransa’nın en büyük gol umutlarından biri olacak. İşte Fransa’nın Euro 2020 kadrosu...


Son Güncelleme: 18.05.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
FransaEuro 2020BenzemaKarim Benzema
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