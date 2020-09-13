Belhanda'nın menajerinden flaş çıkış: ''3 kulüple görüşme yapıyorum.''

Galatasaray’ın yıldız ismi Younes Belhanda’da 3 farklı kulüpten talip olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun menajeri Belhanda için 3 kulüple görüşme yaptığı iddialarını doğruladı. Arap Yarımadası, Bundesliga ve Fransa Lig 1 kulüpleriyle görüşme yapıldığını aktaran menajer, bu noktada kesin bir şey söyleyemeyeceğini aktardı.

Bütün kulüplerin transferi bitirme noktasında kararlı olduğunu anlatan menajer, ‘’Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum.’’ diye konuştu.