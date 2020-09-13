Belhanda'nın menajerinden flaş çıkış: ''3 kulüple görüşme yapıyorum.''

13 Eylül 2020 Pazar 13:38
Galatasaray’ın yıldız ismi Younes Belhanda’da 3 farklı kulüpten talip olduğu öğrenildi.
30 yaşındaki futbolcunun menajeri Belhanda için 3 kulüple görüşme yaptığı iddialarını doğruladı. Arap Yarımadası, Bundesliga ve Fransa Lig 1 kulüpleriyle görüşme yapıldığını aktaran menajer, bu noktada kesin bir şey söyleyemeyeceğini aktardı.
Bütün kulüplerin transferi bitirme noktasında kararlı olduğunu anlatan menajer, ‘’Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum.’’ diye konuştu.
Son Güncelleme: 13.09.2020 13:38
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