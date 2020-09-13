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Belhanda'nın menajerinden flaş çıkış: ''3 kulüple görüşme yapıyorum.''

Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'nın menajerinden flaş bir çıkış geldi. Menajer, Belhanda için 3 farklı ülkeden kulüple görüşme yaptığını açıkladı.

13 Eylül 2020 Pazar 13:38
Belhanda'nın menajerinden flaş çıkış: ''3 kulüple görüşme yapıyorum.''
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Galatasaray’ın yıldız ismi Younes Belhanda’da 3 farklı kulüpten talip olduğu öğrenildi.


30 yaşındaki futbolcunun menajeri Belhanda için 3 kulüple görüşme yaptığı iddialarını doğruladı. Arap Yarımadası, Bundesliga ve Fransa Lig 1 kulüpleriyle görüşme yapıldığını aktaran menajer, bu noktada kesin bir şey söyleyemeyeceğini aktardı.

Bütün kulüplerin transferi bitirme noktasında kararlı olduğunu anlatan menajer, ‘’Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 13.09.2020 13:38
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBelhanda
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