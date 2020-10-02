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Belhanda, Nice yolcusu

Galatasaray’da ayrılık rüzgarı esiyor. Maaş bütçesinde yer açmak isteyen sarı kırmızılılarda yüksek maaşlı oyunculardan Belhanda ile de yollar ayrılıyor. Belhanda ile Fransız ekibi Nice yakında ilgileniyor.

02 Ekim 2020 Cuma 21:19
Belhanda, Nice yolcusu
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Geçen sezon büyük eleştiri alan oyunculardan olan Belhanda yeni sezonda büyük bit çıkış yapmıştı. Ancak oyuncunun takımdan ayrılmasının performansıyla değil, yüksek maaşı ve kendi isteği nedeniyle olacağı söyleniyor. Fransız kaynaklı haberlerde Nice kulübünün Belhanda ile görüşmelere başladığını ve kısa süre içinde transferin biteceği yazıldı.

İki kulübün anlaşmasının an meselesi olduğu ve sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncunun Fransa’ya gitmesi bekleniyor. Belhanda Galatasaray’da forma giydiği 3 sezonda 109 maça çıkıp bu maçlarda 16 gol 25 asist yapma başarısı gösterdi.



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
BelhandaNice
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