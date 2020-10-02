Belhanda, Nice yolcusu

Geçen sezon büyük eleştiri alan oyunculardan olanyeni sezonda büyük bit çıkış yapmıştı. Ancak oyuncunun takımdan ayrılmasının performansıyla değil, yüksek maaşı ve kendi isteği nedeniyle olacağı söyleniyor. Fransız kaynaklı haberlerdekulübünün Belhanda ile görüşmelere başladığını ve kısa süre içinde transferin biteceği yazıldı.

İki kulübün anlaşmasının an meselesi olduğu ve sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncunun Fransa’ya gitmesi bekleniyor. Belhanda Galatasaray’da forma giydiği 3 sezonda 109 maça çıkıp bu maçlarda 16 gol 25 asist yapma başarısı gösterdi.