Belhanda Medipol Başakşehir ile anlaşabilir

ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda, sarı kırmızılı yönetimden yeni sözleşme talep etmişti. Sarı kırmızılı yönetim Faslı oyuncuyla henüz sözleşme imzalamadı. Belhanda Galatasaray’daki ücretinde indirime gitmeyi kabul etti ancak yönetim oyuncunun daha önce ücretinde indirime gitmemesi nedeniyle sözleşme uzatma konusunu ağırdan alıyor.

Öte yandan Faslı oyuncunun menajeri Galatasaray’ın sözleşme uzatmaması halinde Belhanda’yı Medipol Başakşehir’e önerdi. Başakşehir cephesi Belhanda için kapıyı açık bıraktı ve Galatasaray ile anlaşılamaması durumunda transfer edilebileceği konusunda anlaşmaya vardı.