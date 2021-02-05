Belenenses Porto maçında sakatlanan Nanu sağlık durumu nasıl?

Portekiz Ligi’nde gerçekleşen maç sırasında Porto takımının oyuncusu olan Nanu ile Belenenses’in kalecisi olan Stanislav Kritsyuk arasında bir çarpışma gerçekleşti. Çok ani şekilde gelişen bu çarpışma sonucunda Porto’lu Nanu uzun bir süre yerden hareket edemedi.

Henüz yirmi altı yaşında olan Nanu, Belenenses – Porto maçının son dakikalarında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan sakatlık herkesi ciddi derecede endişelendirdi. Nanu’nun uzun bir süre hareketsiz kalmasının ardından ekipler Nanu’yu acilen hastaneye kaldırdılar. Oyuncunun beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi geçirdiği bildirildi. Hayranlar ve futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Maçın seksen dördüncü dakikasında gerçekleşen bu sakatlık herkesi derinden üzdü. Ağır bir sakatlık geçiren Nanu’nun uyandığı ve bilincinin açık durumda olduğu bilgileri paylaşıldı. Oyuncunun uzun bir süre daha hastane de kalacağı düşünülüyor.

