Belçikalı futbolcu Anas Tahiri kimdir? Beşiktaş'a transfer olacak mı? Mevkisi ve kariyeri

Süper Lig’in bitimine bir hafta kala yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş’ta yeni transferler tek tek belli oluyor. 8-10 transfer yapılması gerektiğini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın bu açıklamalarının ardından Beşiktaş yetkilileri kolları sıvadı.

A Spor’un açıkladığı transfer haberine göre Beşiktaş Anas Tahiri ile görüşmelere başladı. Oyuncuyu gelecek yıl takıma katmak isteyen Beşiktaşlı yetkililer oyuncuya resmi teklif yaptı.

Anas Tahiri kimdir?

10 numara bölgesinde görev alan Anas Tahiri 1995 Belçika doğumludur. Oyundaki hızı ve bileklerine hakim olması ile bilinen oyuncu, RKC Waalwijk takımında forma giymektedir. Doğduğu ülke olan Belçika’da futbol yaşamına adım atan başarılı oyuncu Belçika’da forma giydikten kısa bir süre sonra Hollanda’ya transfer olmuştur.

Anas Tahiri’nin performansı

Geçtiğimiz sezon Hollanda’da forma giyen Anas Tahiri, 23 maçta süre alırken, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Anas Tahiri Beşiktaş’a mı transfer oluyor?

A Spor tarafından açıklanan habere göre Beşiktaşlı yetkililer Hollanda ekibi ile görüşerek Anas Tahiri hakkında resmi tekliflerini yaptılar. Transferi bitirmek isteyen Beşiktaş oyuncuya bonservis bedeli olarak 500 bin Euro resmi teklifte bulundu. Bu fiyatın daha üstüne çıkmak istemeyen Beşiktaş’ın aksine Hollanda ekibi bu fiyatı yukarı çekmek istiyor.