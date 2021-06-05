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Belçika’da hedef Avrupa şampiyonluğu

Euro 2020 elemelerinde oynadığı 10 maçın hepsini kazanarak şampiyonaya giden Belçika A Milli Takımı, öncelikli hedef olarak Avrupa şampiyonluğunu belirledi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:01
Belçika’da hedef Avrupa şampiyonluğu
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Haziran ayında düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) yer alacak takımlar hazırlıkların son aşamasına geçti. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Courtois, Hazard, Carrasco gibi dünyaca ünlü yıldızlarıyla tunuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika A Milli Takımı’nın ana hedefi tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmak.

FIFA dünya sıralamasında zirvede yer alan takım Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde çıktığı 10 maçta da rakiplerine üstünlük sağlayarak rakiplerine göz dağı vermeyi başarmıştı. Milli takımlar seviyesinde en büyük başarısını 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 2. olarak alan Belçika, tarihinin en güçlü jenerasyonuyla şampiyonaya hazır.

EURO 2016’da da favori olarak gösterilen sarı siyahlı takım, son 16’da Galler’e 3-1 yenilerek elenmiş ve futbol dünyasını şoka uğratmıştı.

Belçika şampiyonada, Rusya, Finlandiya ve Danimarka ile beraber B Grubu’nda yer alıyor.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:01
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Anahtar Kelimeler:
Belçika Milli TakımıEuro 2020
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