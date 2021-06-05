Belçika’da hedef Avrupa şampiyonluğu

Haziran ayında düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) yer alacak takımlar hazırlıkların son aşamasına geçti. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Courtois, Hazard, Carrasco gibi dünyaca ünlü yıldızlarıyla tunuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika A Milli Takımı’nın ana hedefi tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmak.
EURO 2016’da da favori olarak gösterilen sarı siyahlı takım, son 16’da Galler’e 3-1 yenilerek elenmiş ve futbol dünyasını şoka uğratmıştı.
Belçika şampiyonada, Rusya, Finlandiya ve Danimarka ile beraber B Grubu’nda yer alıyor.
Son Güncelleme: 05.06.2021 19:01