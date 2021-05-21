Belçika Ligi’nde şampiyon Club Brugge

Belçika Pro Ligi’nde şampiyonluk grubunda 5. Hafta maçları oynandı. Grupta lider Club Brugge, çıktığı Anderlecht deplasmanından 3-3’lük beraberlikle dönerek ligde 44 puana ulaştı ve 17. şampiyonluğunu elde etti. Maçın ardından Brugge ekibi şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Club Brugge yıldız oyuncusu Hans Vanaken’in 13 ve 54. Dakikalarda ve Noa Lang’in 57. Dakikada attığı gollere, ev sahibi Anderlecht Lucas Nmecha’nın 45 ve 65. dakikalarda ve Jacob Brunn Larsen’in 90. dakikada attığı goller ile karşılık vererek 3-3 skoru ortaya çıkardı.

Anderlecht’te Van Crombrugge, Sardella, Diaby ve Delcroix sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Brugge de ise eski Fenerbahçeli Dirar ve Ricca takımlarını yalnız bıraktılar.

Club Brugge sezonun son maçında sahasında Genk’i ağırlayacak