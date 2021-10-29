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Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber

Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek dev karşılaşmanın başlamasına artık saatler kaldı. Bein Sports’tan ise derbi öncesinde futbol severlere müjdeli haber geldi. Buna göre Bein Sports tek maç paketlerini satışa çıkardı. Peki Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Yanıtı haberimizde...

29 Ekim 2021 Cuma 08:11
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
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Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek dev derbinin başlamasına artık saatler kaldı. Bu önemli karşılaşma için Bein Sports’a üye olmak istemeyen futbol severler tek maç ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Bein Sports tek maç ücreti ne kadar?

Bein Sports Tek Maç Ücreti Ne Kadar?

Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek derbi önce Bein Sports’tan müjdeli haber geldi. Bein Sports tek maç ücretlerini resmen açıkladı. Derbiyi izlemek isteyen kişiler Bein Sports’un aylık veya yıllık paketlerine üye olmadan sadece bu maça özel olarak bir üyelik açabiliyor. 2021 yılı itibariyle Bein Sports’un tek maç ücretleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları için 30 TL olarak belirlendi.

Dev derbi için tek maçlık üyelik satın almak isteyen kişilerin Bein Sports’un mobil uygulamasını indirmesi yeterli olacak. Sonrasında ister banka isterlerse de kredi kartıyla 30 TL’lik ücreti ödeyen kişiler derbinin keyfini Bein Sports ekranlarında yaşayacak.

Spor Toto Süper Lig’in dev karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.


Son Güncelleme: 29.10.2021 08:11
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşSpor Toto Süper LigBein Sports Tek Maç ücretiBeIN Sports
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