Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek dev derbinin başlamasına artık saatler kaldı. Bu önemli karşılaşma için Bein Sports’a üye olmak istemeyen futbol severler tek maç ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Bein Sports tek maç ücreti ne kadar?
Bein Sports Tek Maç Ücreti Ne Kadar?
Dev derbi için tek maçlık üyelik satın almak isteyen kişilerin Bein Sports’un mobil uygulamasını indirmesi yeterli olacak. Sonrasında ister banka isterlerse de kredi kartıyla 30 TL’lik ücreti ödeyen kişiler derbinin keyfini Bein Sports ekranlarında yaşayacak.
Spor Toto Süper Lig’in dev karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.
Son Güncelleme: 29.10.2021 08:11