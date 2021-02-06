Bein Sports tek maç satın alma nasıl yapılır? Bein Connent Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç satın alma ve FB GS derbi maçı izleme

Bu akşam oynanacak olan dev derbinin heyecanı futbolseverleri ekran başına toplayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geleceği dev derbiye dakikalar kaldı. Derbi yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı olarak yapılacak. Fenerbagçe Galatasaray derbisi Bein Sports tek maç satın alma seçeneği ile canlı olarak izlenilebilecek. Peki Bein Connetc Fenerbahçe Galatasaray derbisi tak maç nasıl satın alınır? İşte detaylar...

Tek maç satın alarak derbiyi izleme imkanı sunan Digitürk, Öde- İzle uygulaması ile birlikte saatler kalan Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı olarak izleyebiliryosunuz. Yayıncı kuruluş Bein Sports ile tek maç satın alma özelliğini kullanarak derbiyi izleyebilirsiniz.

Peki tek maç satın alma nasıl yapılır?

Bein Sports tek maç satın alma işlemi için “https://onlineislemler.digiturk.com.tr/” linki üzerinden giriş yaparak daha sonra "İzle/Ödeé seçeneğini seçerek Fenerbahçe Galatasaray derbisini tek maç olarak satın alarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Galatsaray derbisi şifresiz yayın listesi

Fenerbahçe Galatsaray derbisi bu akşam Bein Sports yayıncı kuruluşu ile saat 19:00'da futbolseverlerle buluşacak. Futbolseverler derbiyi şifresiz kanallardan izleme yollarını aramaya başladı. İşte derbi için şifresiz yayın yapan kanallar;

Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz yayın kanalları

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

İntenet üzerinden yayın yapan ve Fenerbahçe Galatasaray derbisini Şifresiz yayınlayacak Kanallar;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Ülkemizde Bein Sports'un tek yayın kuruluşu olması dolayısı ile Bein Sports HD 1 ve Bein Connect Platformu üzerinden de Fenerbahçe Galatasaray derbisini şifreli naklen izleyebilrsiniz.