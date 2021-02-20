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Bein Sports spikeri Nazlı Canyurt görevinden istifa etti

Geçen aylarda Sergen Yalçın hakkında 'X hoca' ifadesiyle tepki çeken Bein Sports spikeri Nazlı Canyurt, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:20
Bein Sports spikeri Nazlı Canyurt görevinden istifa etti
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Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrasında Beşiktaş’ın teknik adamı Sergen Yalçın için ‘X hoca’ ifadesini kullanan Bein Sports kanalında sunuculuk yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine Canyurt, söylediği söz için Sergen Yalçın’dan özür dilemişti.

Nazlı Canyurt, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda Bein Sports kurumundaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Canyurt, ayrılma kararını uzun süre önce verdiği fakat ertelemek zorunda kaldığını belirtti.



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
BeIN SportsNazlı CanyurtBeşiktaşSergen YalçınIstifa
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