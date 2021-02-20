Bein Sports spikeri Nazlı Canyurt görevinden istifa etti

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrasında Beşiktaş’ın teknik adamı Sergen Yalçın için ‘X hoca’ ifadesini kullanan Bein Sports kanalında sunuculuk yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine Canyurt, söylediği söz için Sergen Yalçın’dan özür dilemişti.

Nazlı Canyurt, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda Bein Sports kurumundaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Canyurt, ayrılma kararını uzun süre önce verdiği fakat ertelemek zorunda kaldığını belirtti.