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Bein Sports, Manchester City – Paris Saint Germain karşılaşmasını şifresiz yayınlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ile Paris Saint Germain Ettihad Stadı’nda karşılacak. Bein Sports, Manchester City – Paris Saint Germain karşılaşmasını şifresiz yayınlayacak.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:13
Bein Sports, Manchester City – Paris Saint Germain karşılaşmasını şifresiz yayınlayacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ilk maçta Parc des Princes’de Paris Saint Germain’i 2-1 mağlup etmişti. Bu avantajla İngiltere’ye dönen Manchester City rövanş maçında Paris Saint Germain’i Ettihad Stadı’nda ağırlayacak. City tam kadro olarak maçı beklerken, son finalist Paris ise Gueye, Benat ve Dagba’dan yoksun olarak karşılaşmaya çıkacak. Mbappe’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Paris Saint Germain’ in turu geçmesi için en az iki gol atması gerekiyor. Fransız ekip iki farklı her türlü galibiyet ile 3-2, 4-3, ve 5-4 gibi gollü galibiyetler alması halinde İstanbul’daki finale adını yazdıran ilk ekip olacak.

Manchester City’ye ise 1-0 yenilmesi, her türlü beraberlik ve Paris Saint Germain’in yararına olan skorların tam tersi İngiliz ekibinin finale yükselmesi için yeterli olacak.

 

Dev maç bu akşam TSİ 22.00’da Bein Sports Haber’den şifresiz olarak yayınlanacak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
Uefa şampiyonlar LigiManchester CityParis Saint Germain
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