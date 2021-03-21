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Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Lider Beşiktaş ile 3. sıradaki Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçının nasıl şifresiz izleneceği. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı şifresiz izlenir mi? İşte tüm detaylar...

21 Mart 2021 Pazar 18:32
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
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Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Haftanın en önemli maçında ise lider Beşiktaş ile 3. sırada bulunan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele futbolseverler tarafından merakla beklenirken, mücadelenin nasıl şifresiz izleneceği de merak edilen konulardan bir tanesi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı şifresiz izlenir mi?

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports’a üye olarak maçı yasak bir şekilde izleyebilirler. Maçı illegal yollarla izlemek isteyen vatandaşlar ise Taraftarium24, Selçuksports, Jestyayın gibi intenet adreslerinden maça ulaşabilirler. Ancak bu yöntem yasak değildir ve kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Spor Toto Süper Lig’de lider konumda bulunan Beşiktaş, bu önemli mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı cebine koymak istiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise ölüm kalım maçına çıkıyor diyebiliriz. Lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde bulunan sarı lacivertli ekip, bu maçı kazanamazsa şampiyonluk yolunda ağır bir yara alacak. Maçı kazanması halinde ise Beşiktaş’ın 2 puan gerisine gelecek olan Fenerbahçe, ikinci Galatasaray ile puanlarını eşitleyecek.

21 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak bu önemli mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. BeIN Sports 1 ekranlarından izleyici ile buluşacak olan bu dev maç, 31. haftanın son maçı olacak.

 

Beşiktaş’ın sahaya çıkması beklenen 11’i:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen 11’i:

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan, Osayi, Pelkas, Valencia, Thiam.

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını şifresiz veren yabancı kanallar

Be Sport 1

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Viasat Xtra 3

beIN Sports nasıl izlenir?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını beIN Sports’tan izleyecek olan futbolseverler, cep telefonlarından, bilgisayarlarından ve tabletlerinden beinconnect.com.tr intenet adresine girerek karşılaşmayı izleyebilirler. Karşılaşmayı izlemek için Süper Lig paketi almak durumunda olan izleyiciler, ücretlerini ödeyerek karşılaşmayı izleyebilirler.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeBeşiktaş-fenerbahçe şifresizSpor Toto Süper Lig
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