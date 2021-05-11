İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları

Süper Lig de şampiyonluk heyecanı artmaya başladı. Final maçların yaklaşması ile taraftarların da merakları artmaya devam ediyor. 40. Haftanın tamamlanması ile final maçları izleyebilmek için Bein Sport kanalından tek maç fiyatı araştırılmaya başlandı. Taraftarların merak ettiği 2021 Bein Sport tek maç fiyatları hakkında detaylar haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 13:25
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Takip Et:

40.haftanın karşılaşmalarında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray kendi evinde Beşiktaş’ı konuk ederek 3-1 skor ile maçı kazanmıştı. Galatasaray beklenmedik maçları kaybetmesi halin de bu karşılaşmadan galibiyet alarak şampiyonluk yolunda adını duyurdu. Bu final maçlarında heyecan artması ile taraftarların maç izlemek için araştırmalara başladı. Bein sporta üye olmadan maç izlemek için araştırmalar başladı.

BEIN Connect ile derbilerde maç satın alabilmek için onlineislemler.digiturk.com.tr sitesine giriş yapılarak istenilen derbi maçları satın alınabilir.

Üyelik için Digiturk Play Paketleri 3 Ekran (Web, Cep, Tablet) 4 Ekran (Smart TV, Web, Cep, Tablet) Aylık Paket 

86 TL 96 TL

 12 Aylık Paket 

648 TL 768 TL

2021 BEIN Sports tek maç satın alma fiyatı ne kadar?

Digitürk üzerinden BEİN sport üzerinden maç izleyebilmek için üyelik sağlanmalı. Eğer üye değilseniz digitürkün online sitesinden giriş yaparak üye işlemleri tamamlanmalı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra satın almak istediğiniz maç seçilir eğer bu maç derbi ise 19.99 TL fiyat ödenmek zorunda. Paketten yararlanmak için banka kartı ya da kredi kartı üzerinden ödeme gerçekleşir. Maç saatinde başlayan abonelik maç bitiminde de son verilir.


Son Güncelleme: 11.05.2021 13:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaçBein SportTakımFinalŞampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?
Türkiye Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak? Beşiktaş Antalya final maçına seyirci alınacak mı?
Türkiye Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak? Beşiktaş Antalya final maçına seyirci alınacak mı?

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ne? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler
Kimler yetim maaşı alabilir? Yetim maaşı kaç yaşına kadar ödenir?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
TJK 11 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.