BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları

40.haftanın karşılaşmalarında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray kendi evinde Beşiktaş’ı konuk ederek 3-1 skor ile maçı kazanmıştı. Galatasaray beklenmedik maçları kaybetmesi halin de bu karşılaşmadan galibiyet alarak şampiyonluk yolunda adını duyurdu. Bu final maçlarında heyecan artması ile taraftarların maç izlemek için araştırmalara başladı. Bein sporta üye olmadan maç izlemek için araştırmalar başladı.

86 TL 96 TL

648 TL 768 TL

2021 BEIN Sports tek maç satın alma fiyatı ne kadar?

BEIN Connect ile derbilerde maç satın alabilmek için onlineislemler.digiturk.com.tr sitesine giriş yapılarak istenilen derbi maçları satın alınabilir. Üyelik için Digiturk Play Paketleri 3 Ekran (Web, Cep, Tablet) 4 Ekran (Smart TV, Web, Cep, Tablet) Aylık Paket12 Aylık Paket

Digitürk üzerinden BEİN sport üzerinden maç izleyebilmek için üyelik sağlanmalı. Eğer üye değilseniz digitürkün online sitesinden giriş yaparak üye işlemleri tamamlanmalı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra satın almak istediğiniz maç seçilir eğer bu maç derbi ise 19.99 TL fiyat ödenmek zorunda. Paketten yararlanmak için banka kartı ya da kredi kartı üzerinden ödeme gerçekleşir. Maç saatinde başlayan abonelik maç bitiminde de son verilir.