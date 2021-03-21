Bein Sport Connect tek maç satın alma paketi nasıl alınır, kaç tl?

Bein Sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe derbisi tek maç nasıl satın alınır bugünün merak edilen soruları arasında yer alıyor. Süper Lig'in önemli maçlarından olan derbi maçı Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi Bein Connect üzerinden tek maç satın alınarak nasıl izlenir, Digiturk Play Taraftarlar paketi tek maç satın alma ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Bein Sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe derbisi tek maç satın alma

Bein Sport tek maç fiyatı ne kadar?

Bugün en çok merak edilen konular arasında olan Bein Sport Connect derbi tek maç satın almanın yönteminin nasıl olacağını anlattık. Digiturk Play aboneliği olduktan sonra Bein Sport Connect derbi tek maç satın alma seçeneğini kullnarak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçını satın alabilirsiniz. Tek maç için ücret ödemek mümkündür.

2021 yılı içi Bein Sport tek maç satın alma güncelledni. Tek maç derbi satın almak isteyen kişiler taraftar paketlerinden birini seçerek işlem yapabilir. Bein Sport tek maç satın alma ücreti 19.90 TL'den başlıyor.