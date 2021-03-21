Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi

Süper Lig heyecanının tüm hızla devam ettiği Bein Sport'ta futbol maçlarının yanında bir çok spor programları da buluyor. Her sene binlerce üyenin daha Bein Sports'a üye olmasıyla Bein Sports farklı içeriklerini müşterilerini sunuyor. Bugün de derbi heyecanını ekranlara taşıyacak olan Bein Sports için pek çok kişi derbi izleme yöntemlerini araştırmaya başladı. Bein Sports'ta tek maç izleme nasıl gerçekleştirilir. Bein Sports tek maç derbi için hangi pakete seçilmeli, işte detaylar...

Bein Sports Connect tek maç satın alma

Digiturk Play'in uygun paketlerinden Aylık Paket ile Süper Lig futbol haftasının satın aldığınız haftaki bütün maçlarını intenetten uygun fiyatla izleyebilirsiniz.Bununla birlikte sadece tek maç satın almıyorsunuz. İsterseniz o hafta sonu oynanacak olan 9 maçı da izleyebiliyorsunuz. Bütün maçlar, derbiler için hazırlanmış bu paketin fiyatı sabit olup online bir şekilde satın alınabiliyor. Alacağınız promosyon kodu tek kullanımlık bir koddur ve otomatik ödeme ile de tekrar çekim yapılamaz.

Digiturk Play satın almak için

Bein Connect paketleri sayfasına girerek satın almak istediğiniz paketi seçin

Kredi kartınız ile istediğiniz paketin kod satın alma işlemini gerçekleştirin

Daha sonra paketinizi aktif ederek Süper Lig'i canlı izlemeye başlayın

Eğer Bein Sports'ta sadece kendi takımınızın maçlarını izlemek istiyorsanız en avantajlı paket olan Haftalık Paket'e üye olmalısınız. Bu pakete sahip olduğunuzda o hafta oynana tüm maçları da izleyebiliyorsunuz. 2021 yeni paket sistemi ile sadece tek bir maç izlenemez. En ucuz paket olan Haftalık Paket'i satın almalısınız.