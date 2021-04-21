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BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 36.haftasında BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Erzurum - Malatya Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:39
BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 36.haftasında BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Kümede kalma adına final niteliğinde bir maç çıkacak olan Erzurumspor’da tek hedef mutlak galibiyet. Yeni Malatyaspor ise geçen hafta kazanarak ligde kalma adına rahatladı.

Dadaşlar ligde 31 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Malatya temsilcisi ise ligde 37 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Erzurum’da 3 isim sınırda

Ligin bitimine 7 maç kala küme düşmeme yarışı giderek kızıştı. BB Erzurumspor bitime çok az bir süre kala ümidini koruyor. Yeni Malatyaspor maçı öncesi Dadaşlarda Aatıf, Leo ve Novikas sarı kart sınırında bulunuyor. Yılmaz Vural oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Erzurum ekibinde bu maça öncesi cezalı veya sakat bir oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatya’da korona krizi

Zorlu Erzurum deplasmanı öncesi Yeni Malatyaspor’da koronavirüs krizi yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte Eray İşcan, Lukoki, Murat Aksit’in testleri pozitif çıktı. Ayrıca hafif sakatlıkları bulunan Olcay Şahan, Tetteh, Semih Kaya ve Mallan’ın durumları maç saatinde belli olacak.

BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maç ne zaman başlayacak?

BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor karşılaşması 21 Nisan Çarşamba günü saatler 16:00’ı gösterdiğinde başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerle buluşturulacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 21.04.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporYenimalatyaspor
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