BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor ile zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği maç futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı 14 Mart 2021 Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma beIN Sports yayınının yanı sıra TRT Radyo 1 ekranlarından anlatılacak.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Trabzonspor:

TRT Radyo 1 BB Erzurumspor Trabzonspor canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ. Szumski, Murat, Teikeu, Leo, Bergdich, Boumal, Osman, Aatıf, Cenk Ahmet, Rashani, El Kebir.Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

BB Erzurumspor Trabzonspor arasındaki 4.maç bugün oynanacak. Daha önce oynanan üç karşılaşmada ev sahibi Erzurum bordo mavilileri mağlup edemedi. Trabzonspor oynanan üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Bu karşılaşmada Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı’nın yeni transfer Yunus Mallı’ya ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Son iki haftada alınan mağlubiyetlerin ardından kadroda bazı değişikliklerde olabilir.