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BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Trabzonspor Erzurum deplasmanına konuk oluyor. Zorlu BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinlenebilecek. Futbol severler Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını ekranını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 15:45
BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
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Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor ile zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği maç futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı 14 Mart 2021 Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma beIN Sports yayınının yanı sıra TRT Radyo 1 ekranlarından anlatılacak.

TRT Radyo 1 BB Erzurumspor Trabzonspor canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Teikeu, Leo, Bergdich, Boumal, Osman, Aatıf, Cenk Ahmet, Rashani, El Kebir.

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

BB Erzurumspor Trabzonspor arasındaki 4.maç bugün oynanacak. Daha önce oynanan üç karşılaşmada ev sahibi Erzurum bordo mavilileri mağlup edemedi. Trabzonspor oynanan üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Bu karşılaşmada Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı’nın yeni transfer Yunus Mallı’ya ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Son iki haftada alınan mağlubiyetlerin ardından kadroda bazı değişikliklerde olabilir.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporErzurumsporTrt Radyo 1RadyoDinle
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