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BB Erzurumspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Trabzon 0-0 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor BB Erzurumspor deplasmanına konuk oldu. Futbol severler BB Erzurumspor Trabzonspor maç özeti ve gollerini izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Trabzon Erzurum Youtube geniş özeti ve maçın golleri yayınlandı.

14 Mart 2021 Pazar 17:55
BB Erzurumspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Trabzon 0-0 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’de heyecan 30.hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligin 30.haftasında küme düşme hattından çıkmak isteyen BB Erzurumspor ile zirveyle puan farkını azaltmak isteyen Trabzonspor karşılaşacak.

Erzurum deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor’da eksikler can sıkıyor. Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Trondsen sakatlıkları, Vitor Hugo kart cezası nedeniyle Erzurum deplasmanına götürülmedi. Öte yandan yeni transfer Berat Özdemir’in de Erzurum’da götürülse de artan kas ağrıları nedeniyle karşılaşmada yer alması beklenmiyor.

BB Erzurumspor Trabzonspor muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Teikeu, Leo, Bergdich, Boumal, Osman, Aatıf, Cenk Ahmet, Rashani, El Kebir.

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Ligde geride kalan 28 maçta 51 puan toplayan Trabzonspor’da son iki haftada alınan Fenerbahçe ve Alanya mağlubiyetlerinin ardından kadroda revizyona gidiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta devre arasında takıma katılan Yunus Mallı’yı ilk kez 11’de sahaya sürecek. Ayrıca performansıyla eleştirilen Serkan Asan’ın yerine Hüseyin Türkmen’in sağ bekte yer alması bekleniyor.

Ev sahibi Erzurumspor ise aldığı 26 puanla ligde 19 sırada yer alıyor. Erzurum ekibinin son 5 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildiği görülüyor.

BB Erzurumspor Trabzonspor maç sonucu

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı 14 Mart Pazar bugün saat 16:00’da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşma tamamlandığında maç özeti ve golleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

BB Erzurumspor Trabzonspor geniş özeti ve golleri için TIKLAYINIZ!



Son Güncelleme: 14.03.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
Maç özetiBeınsportsSüper LigErzurumsporTrabzonspor
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