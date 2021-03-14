İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

BB Erzurumspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle Trabzon Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor Erzurum deplasmanına konuk olacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar BB Erzurumspor Trabzonspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Trabzon Erzurum Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 15:40
BB Erzurumspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle Trabzon Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 30.haftasında heyecan BB Erzurumspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı’ın göreve gelmesinin ardından üst üste aldığı galibiyet serisiyle zirveye bakış atmış ancak son iki haftada Fenerbahçe ve Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından yarışta geride kaldı.

Karadeniz temsilcisi BB Erzurumspor maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip ise ligde kalma adına kritik bir maça çıkıyor. Her iki takımında galibiyet istediği maç öncesi takımların ilk 11’leri merak ediliyor.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Teikeu, Leo, Bergdich, Boumal, Osman, Aatıf, Cenk Ahmet, Rashani, El Kebir.

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Trabzon’da 5 eksik

Trabzonspor Erzurum deplasmanına 5 oyuncusundan mahrum gitti. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Anders Trondsen ile kart cezalısı olan Vitor Hugo Erzurum’a götürülmedi.

Devre arasında takıma katılan ve büyük katkı veren Berat Özdemir’in ise kas ağrıları nedeniyle maçta yer olması beklenmiyor.

Abdullah Avcı rotasyona gidiyor

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı son iki haftada alınan mağlubiyetlerin ardından takımda bazı değişikliklere gidecek. Avcı’nın BB Erzurumspor maçında zorunlu olarak Vitor Hugo ve Berat Özdemir’in yerlerine Hosseini ve A. Parmak görev yapacak.

Bu iki ismin dışında performansıyla eleştirilen Afobe, Serkan Asan ve Lewis Baker’ın yerlerine Djaniny, Hüseyin ve Yunus karşılaşmada yer alacak.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı 14 Mart 2021 Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı kesintisiz ve canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Bunun dışında intenette yayın yapan bazı sitelerde de maç yayınlanıyor. Ancak bu siteler yasal değildir ve kullanan kişiler hakkında da yeni düzenleme sonrasında işlem yapılmaktadır. Bu nedenle Süper Lig maçlarını Digitürk abonesi olarak beIN Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 14.03.2021 15:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBb ErzurumsporSüper LigBeınsportsCanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Canlı izle BB Erzurumspor – Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon ( TS) Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle BB Erzurumspor – Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon ( TS) Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Bugün kimin maçı var, 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var? ?
Bugün kimin maçı var, 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var? ?
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 3 - 0 Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 3 - 0 Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
Kayserispor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle GS Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kayserispor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle GS Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Kayseri Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kayseri Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Popüler Haberler

Survivor 2021 47. bölüm fragmanı 14 mart 2021 Pazar
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Ziraat Bankası birikim hesabı nedir? Ziraat bankası birikimli TL mevduat hesabı özellikleri
Emanet dizisine katılan Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Neslihan karakteri kimdir?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Bim 19 Mart – 26 Mart 2021 Cuma indirimli ürünler kataloğu
Teşkilat dizisi bugün saat kaçta başlıyor? 14 Mart 2021 Pazar
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 14 Mart 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Mart 2021
Şeref Bey dizisinin çekim yerleri neresi? Şeref Bey çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Whatsapp gibi baska programlar 2021
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2021 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kimdir, nereli yaşı kaç?
Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 14 Mart 2021
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rüyada ev taşıma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada ev taşıma görmenin anlamları ve yorumları
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.