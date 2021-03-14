BB Erzurumspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle Trabzon Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 30.haftasında heyecan BB Erzurumspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı’ın göreve gelmesinin ardından üst üste aldığı galibiyet serisiyle zirveye bakış atmış ancak son iki haftada Fenerbahçe ve Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından yarışta geride kaldı.

Karadeniz temsilcisi BB Erzurumspor maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip ise ligde kalma adına kritik bir maça çıkıyor. Her iki takımında galibiyet istediği maç öncesi takımların ilk 11’leri merak ediliyor.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Teikeu, Leo, Bergdich, Boumal, Osman, Aatıf, Cenk Ahmet, Rashani, El Kebir.

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Trabzon’da 5 eksik

Trabzonspor Erzurum deplasmanına 5 oyuncusundan mahrum gitti. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Anders Trondsen ile kart cezalısı olan Vitor Hugo Erzurum’a götürülmedi.

Abdullah Avcı rotasyona gidiyor

Devre arasında takıma katılan ve büyük katkı veren Berat Özdemir’in ise kas ağrıları nedeniyle maçta yer olması beklenmiyor.

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı son iki haftada alınan mağlubiyetlerin ardından takımda bazı değişikliklere gidecek. Avcı’nın BB Erzurumspor maçında zorunlu olarak Vitor Hugo ve Berat Özdemir’in yerlerine Hosseini ve A. Parmak görev yapacak.

Bu iki ismin dışında performansıyla eleştirilen Afobe, Serkan Asan ve Lewis Baker’ın yerlerine Djaniny, Hüseyin ve Yunus karşılaşmada yer alacak.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı 14 Mart 2021 Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı kesintisiz ve canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

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