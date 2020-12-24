BB Erzurumspor teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal'ı getirdi!

Sezona Mehmet Özdilek ile başlayan BB. Erzurumspor, alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Özdilek’in yerine Hüseyin Çimşir’i getirmişti. Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkılan 4 maçtan da mağlubiyet ile ayrılan BB. Erzurumspor’da, yeni teknik direktörü arayışları başlamıştı. Bu arayışlar son buldu ve Mesut Bakkal ile anlaşma sağlandı.

Yapılan açıklamayla, Mesut Bakkal’ın akşam saatlerinde şehre geleceği ve sözleşme imzalanacağı açıklandı. BB Erzurumspor geride kalan 14 haftada Süper Lig’in son sırasında bulunuyor. 9 puanı olan ekip, 21.sırada ve küme düşme potasında yer alıyor.