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BB Erzurumspor teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal'ı getirdi!

BB Erzurumspor, alınan kötü sonuçların ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı. Hüseyin Çimşir’in yerine gelecek isim belli oldu. Mesut Bakkal, BB. Erzurumspor’un yeni teknik direktörü oldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:15
BB Erzurumspor teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal'ı getirdi!
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Sezona Mehmet Özdilek ile başlayan BB. Erzurumspor, alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Özdilek’in yerine Hüseyin Çimşir’i getirmişti. Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkılan 4 maçtan da mağlubiyet ile ayrılan BB. Erzurumspor’da, yeni teknik direktörü arayışları başlamıştı. Bu arayışlar son buldu ve Mesut Bakkal ile anlaşma sağlandı.

 

Yapılan açıklamayla, Mesut Bakkal’ın akşam saatlerinde şehre geleceği ve sözleşme imzalanacağı açıklandı. BB Erzurumspor geride kalan 14 haftada Süper Lig’in son sırasında bulunuyor. 9 puanı olan ekip, 21.sırada ve küme düşme potasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:15
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Anahtar Kelimeler:
Bb ErzurumsporFutbolSporSüper LigMesut Bakkal
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