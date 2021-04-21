BB Erzurumspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftası oynanırken liderlik mücadelesinin yanı sıra kümede kalma mücadelesi de nefesleri kesiliyor. Ligde heyecan tüm hızıyla devam ederken Büyükşehir Belediyeilekarşı karşıya geldi. Küme düşme hattında bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, alt sıralarda bulunan Yeni Malatyaspor’u kendi evinde 1-0 mağlup ederek ligde kalma umudunu sürdürmeye devam etti.

Mücadelenin tek gölünü bir dönemin geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncusu Gabriel Obertan 90 + 6. dakikada kaydetti. Ev sahibi ekip mücadele boyunca üstünlüğünü sürdürdü. Üstün oyun onun meyvesini son dakikalarda aldı. Bu sonuçların ardından BB Erzurumspor bir nebze de olsa nefes alırken Yeni Malatyaspor’un endişeleri git gide çoğalıyor.