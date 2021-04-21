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BB Erzurumspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında küme düşme hattında bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile alt sıralarda bulunan Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikalarda attığı golle 1-0 kazandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:13
BB Erzurumspor nefes aldı
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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftası oynanırken liderlik mücadelesinin yanı sıra kümede kalma mücadelesi de nefesleri kesiliyor. Ligde heyecan tüm hızıyla devam ederken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattında bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, alt sıralarda bulunan Yeni Malatyaspor’u kendi evinde 1-0 mağlup ederek ligde kalma umudunu sürdürmeye devam etti.

Mücadelenin tek gölünü bir dönemin geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncusu Gabriel Obertan 90 + 6. dakikada kaydetti. Ev sahibi ekip mücadele boyunca üstünlüğünü sürdürdü. Üstün oyun onun meyvesini son dakikalarda aldı. Bu sonuçların ardından BB Erzurumspor bir nebze de olsa nefes alırken Yeni Malatyaspor’un endişeleri git gide çoğalıyor.




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporYeni Malatyaspor
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