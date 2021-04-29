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BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 38.haftasında BB Erzurumspor Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan maçın ardından futbol severler BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Erzurum - Başakşehir Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:35
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 38’inci haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme potasında yer alan iki ekip Erzurumspor ile Medipol Başakşehir ligde kendi adlarına final maçına çıkacak. Her iki ekipte maçı kazanarak ligde kalma yarışında bir adım öne geçmek istiyor.

Ev sahibi Erzurumspor bu maç öncesinde lig çıktığı 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 yenilgi ile 37 puan toplayabildi. Dadaşlar 37 puanla ligde 19’uncu sırada yer alıyor. Başakşehir ise ligde çıktığı 35 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgi ile 37 puan topladı. Başakşehir rakibinin bir basamak önünde 18’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

BB ERZURUMSPOR:

Szumski, Murat, Hasan, Gökhan, Leo, Omolo, Boumal, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Ricardo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Volkan, Ömer Akli, Epureanu, Leonardo, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Guiliano, Visca, Aleksic, Crivelli

Erzurum’da 4 oyuncu sınırda

Kümede kalma adına final niteliğinde bir maça çıkacak olan Erzurumspor’da 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Leo Schwechlen, Novikovas, Ricardo Gomez ve Boumal bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Öte yandan Erzurumspor’da kritik maç öncesi sakat veya cezalı bir isim bulunmuyor.

Başakşehir’de 7 oyuncu sınırda

Süper Lig’de bu sezonu kabus gibi geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir kabustan uyanmak istiyor. İstanbul ekibinde zorlu Erzurum maçı öncesi 7 oyuncu sınırda bulunuyor. Epureanu, Mahmut, Ömer Ali, Crivelli, Hasan Ali, Ponck ve Duarte bu maçta kart görmesi halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Hakem belli oldu

Kümede kalma yarışının en dikkat çeken maçlarından biri olan Erzurum Başakşehir maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta başlıyor?

BB Erzurumspor Medipol Başakşehir karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmaya saatler kala her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporBaşakşehirMaçözet
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