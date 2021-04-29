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BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 38.hafta heyecanı BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçıyla devam ediyor. Küme düşme yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Erzurum Başakşehir Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:42
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 38’inci haftasında BB Erzurumspor sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Küme düşme hattında yer alan iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Erzurumspor ligde 37 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Başakşehir ise averajla rakibinin bir basamak önünde yer alıyor.

BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman başlıyor?

BB Erzurumspor Medipol Başakşehir karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

BB ERZURUMSPOR:

Szumski, Murat, Hasan, Gökhan, Leo, Omolo, Boumal, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Ricardo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Volkan, Ömer Akli, Epureanu, Leonardo, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Guiliano, Visca, Aleksic, Crivelli

Erzurum çıkışta

Küme düşmenin en büyük adayı olarak gösterilen Erzurumspor’da teknik direktör Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesiyle çıkış başladı. Dadaşlar ligde çıktığı son 3 maçı kazanarak ligin bitimine 5 maç kala ligde kalma adına umutlandı.

Başakşehir kabus yaşıyor

Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir 37 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’da göreve getirildikten sonra kötü gidişata dur diyemedi. Başakşehir için Erzurum maçı bu sezonun en kritik maçı olarak öne çıkıyor.

BB Erzurum Başakşehir canlı izle

29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak olan Erzurum Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kritik karşılaşmada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenet üzerinden canlı olarak yayınlayan sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınları izlemek suç olduğu gibi bu yayınlarda görüntü kalitesi de oldukça düşüktür.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:42
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporBaşakşehirSüper Lig
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