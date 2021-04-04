BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor Konyaspor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında BB Erzurumspor Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi BB Erzurumspor’un ligde 29 puanı bulunuyor. Deplasman ekibi Konyaspor’un ise 32 puanı bulunuyor.
Muhtemel 11’ler
Erzurumspor:Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes
Konyaspor:Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi
Erzurumspor tam kadro
Milli arada takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren BB Erzurumspor’da herhangi bir oyuncunun sakatlık veya cezası bulunmuyor. Tam kadro olarak ligin kalanında mücadele etmek istediklerini belirten Yılmaz Vural, bundan sonraki tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.
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BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri
BB Erzurumspor Konyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 13:30’ta başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BB Erzurumspor Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.