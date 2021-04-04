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BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor Konyaspor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında BB Erzurumspor Konyaspor’u ağırladı. Zorlu maçın ardından futbol severler BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri izleme ekranı ile beIN Sports Erzurum Konya Youtube geniş özeti ve gollerini araştırmaya başladı.

04 Nisan 2021 Pazar 11:54
BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor Konyaspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 32.haftasında BB Erzurumspor Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi BB Erzurumspor’un ligde 29 puanı bulunuyor. Deplasman ekibi Konyaspor’un ise 32 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi

Erzurumspor tam kadro

Milli arada takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren BB Erzurumspor’da herhangi bir oyuncunun sakatlık veya cezası bulunmuyor. Tam kadro olarak ligin kalanında mücadele etmek istediklerini belirten Yılmaz Vural, bundan sonraki tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Konya 5 eksikle geldi

Konyaspor ise Erzurum deplasmanına Anicic, Alper ve Barış'ın yanı sıra kart cezalıları Diomande ile Rahmanovic’ten mahrum geldi.

BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri

BB Erzurumspor Konyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 13:30’ta başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BB Erzurumspor Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 11:54
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigMaç özetiErzurumKonyasporBeınsports
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