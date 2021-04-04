BB Erzurumspor Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Erzurum Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasına küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Erzurumspor’da teknik direktörlük koltuğunda Yılmaz Vural getirildi.

BB Erzurumspor Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

BB Erzurumspor Konyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 13:30’da Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Konyaspor:

Erzurum’da Yılmaz Vural dönemi

Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, GomesSehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi

Ligde 27 puanla 19’uncu sırada yer alan BB Erzurumspor’da teknik direktör Mesut Bakkal’ın yerine göreve Yılmaz Vural getirildi. Tecrübeli teknik adam hafta içerisinde yaptığı açıklamada oldukça iddialı konuştu ve her maçı kazanmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Konyaspor’da 5 eksik

Öte yandan Erzurumspor’da zorlu maç öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor.

Süper Lig’de 36 puanla 12’inci sırada yer alan Konyaspor ise küme düşme hattından uzak kalmak istiyor. Zorlu Erzurum deplasmanı öncesi yeşil beyazlı ekipte Anicic, Alper ve Barış sakatlıkları Diomande ve Rahmanovic ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

BB Erzurumspor Konyaspor canlı izle

4 Nisan Pazar günü 13:30’da başlayacak olan BB Erzurumspor Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra maçı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunmaktadır. Ancak bu siteler yasal olmayıp, söz konusu sitelerdeki yayınları takip etmekte suçtur. Süper Lig maçların HD ve kesintisiz izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

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