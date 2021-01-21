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BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 20. haftası oynanmaya devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan mücadelede BB Erzurumspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 berabere bitti ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 18:17
BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı
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Süper Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Aytemiz Alayanspor karşı karşıya geldi. Erzurum’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetti. Maçta kazanan çıkmadı ve iki takımda 1 puana razı oldu. BB Erzurumspor’un golünü 31. dakikada Emrah Başsan kaydederken, Alanyaspor’un golü 58. dakikada Bakasetas’tan geldi.

Bu sonuçla puanını 17 yapan Erzurumspor, maç fazlasıyla 19. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 31 puanla 5. sırada haftayı kapattı.

BB Erzurumspor sıradakini maçını, 31 Ocak Pazar günü evinde Ankaragücü ile oynayacak. Alanyaspor ise 25 Ocak’ta evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.



Son Güncelleme: 21.01.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporSüper LigAlanyaspor
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