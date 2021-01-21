BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Aytemiz Alayanspor karşı karşıya geldi. Erzurum’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetti. Maçta kazanan çıkmadı ve iki takımda 1 puana razı oldu. BB Erzurumspor’un golünü 31. dakikada Emrah Başsan kaydederken, Alanyaspor’un golü 58. dakikada Bakasetas’tan geldi.
BB Erzurumspor sıradakini maçını, 31 Ocak Pazar günü evinde Ankaragücü ile oynayacak. Alanyaspor ise 25 Ocak’ta evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.
Son Güncelleme: 21.01.2021 18:17