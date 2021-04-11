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BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri

Beşiktaş Süper Lig’in 34.haftasında BB Erzurumspor’da konuk oluyor. Zirve ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Erzurumspor – BJK Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

11 Nisan 2021 Pazar 20:58
BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 34.haftasında şampiyonluk yarışı veren lider Beşiktaş, küme düşme mücadelesi veren BB Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Ligin üstü ve altını yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

Kritik maç öncesi lider Beşiktaş 67 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer alıyor. Ev sahibi Erzurumspor ise ligde 28 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Yılmaz Vural oyuncularına güveniyor

Ev sahibi BB Erzurumspor’da takımın başında getirilen Yılmaz Vural, her maçı kazanmaları gerektiğini söylemiş ancak takımın başında çıktığı ilk iki maçta galibiyet alamamıştı. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş maçının final maçı olduğunu ve bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş’ın bu maçla şampiyonluk olmayacağını ve maçın kendileri için daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Erzurum’da 5 eksik oyuncu

Dadaşlarda kritik Beşiktaş maçı öncesi 5 eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan Murat Uçar, Zakarya ve Oltan Karakullukçu ile sakatlıkları süren Novikovas ve Teikeu Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş öne geçtiği maçlarda yenilmiyor

Süper Lig’in lideri Beşiktaş öne geçtiği maçlarda kaybetmiyor. Siyah beyazlılar bu sezon öne geçtikleri 25 lig maçında yalnızca bir kez kaybetti. Bu yenilgi ise iş sahadaydı. Kara kartal iç sahada öne geçtiği 15 maçın 12’sini kazanırken, dış sahada öne geçtiği 12 maçın 9’unu kazanmayı bildi.

Aboubakar yerine Cenk Tosun geliyor

Beşiktaş’ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Aboubakar milli takımda sakatlandı. Milli aradan sakat dönen Aboubakar’ın bu maçta da görev yapması beklenmiyor. Forvet hattında devre arasında takıma katılan Cenk Tosun görev yapacak.

Öte yandan kart cezalısı Josef de Souza’nın yerine ise Necip ve Dorukhan ikilisinde biri yer alacak. Sergen Yalçın’ın iki isim hakkındaki karar maç saati vermesi bekleniyor.

Muhtemel 11’ler

BB. Erzurumspor:

Szumski, Butko, Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Bir tarafta şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş bir tarafta ise küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor’un karşı karşıya geleceği maç öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:58
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