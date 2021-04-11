BB Erzurumspor Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 34.haftasında küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor sahasında lider Beşiktaş’ı ağırlıyor. Ligin üstü ve altını yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

Beşiktaş rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Erzurum maçını kazanarak farkı açmak istiyor. Ev sahibi Erzurumspor ise sahasında Beşiktaş’ı yenerek küme düşmeme yarışında öne çıkmak istiyor.

Muhtemel 11’ler

BB. Erzurumspor:

Beşiktaş:

Erzurum’da Yılmaz Vural iddialı

Szumski, Butko, Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El KabirErsin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk

BB Erzurumspor son olarak teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp takımın başında Yılmaz Vural’ı getirdi. Tecrübeli teknik adam takımın başında geldiğinde bundan sonraki tüm maçları kazanmaktan başka çareleri olmadığını söylemişti.

Yılmaz Vural yeni takımıyla henüz galibiyetle tanışamadı. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu ve bu maçı kazanarak moralli şekilde kalan tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş farkı açmak istiyor

Lider Beşiktaş ise rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Erzurum maçını kazanarak son haftalarda avantajını arttırmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına bu maçın şampiyonluk yolunda çok önemli olduğuna dair konuşmalar yapıyor.

Öte yandan Sergen Yalçın’ı bu maç öncesi eksikler düşündürüyor. Geçen hafta Alanyaspor karşısında kart görerek cezalı duruma düşen Josef de Souza bu maçta görev yapamayacak. Ayrıca milli takımdan sakat dönen Aboubakar’da Erzurum karşısına görev yapamayacak. Bu maçta Josef’in yerine Necip veya Dorukhan ikilisinde biri geçerken, forvette ise Cenk Tosun’un süre alması bekleniyor.

Kartal’da 4 isimi sınırda

Erzurum’da 5 eksik

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın ligin son haftalarına girilen dönemde oyuncularına gereksiz kart görmemeleri için uyarıda bulunuyor. Zorlu Alanya maçında Josef’i kaybeden Beşiktaş’ta Erzurum maçı öncesi ise Rosier, Necip, Larin ve Atiba kart sınırında yer alıyor.

Erzurumspor’da kritik Beşiktaş maçı öncesi Oltan Karakullukçu, Murat Uçar ve Zakarya kart cezalısı, Novikovas ve Teikeu’nun sakatlıkları bulunuyor.

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

11 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan BB Erzurumspor Beşiktaş maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçlar sadece abone olarak beIN Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski bulunmaktadır. Maçları güvenli ve HD izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.