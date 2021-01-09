Bayern Münih'in yenilmezlik serisine Mönchengladbach son verdi

Bundesliga'da Bayen Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Lider Bayen Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach’ın misafiri oldu.

Bavyera ekibinin aleyhine 20. dakikada çalınan penaltıda Robert Lewandowski ve dakikalar 26’yı gösterdiğinde Leon Goretzka’nın golleri ile 2-0’lık skorla maçta üstün olan taraf oldu.

Borussia Mönchengladbach bu gollerin cevabını 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann’ın ağları sarsmasıyla verdi.

ilk yarının sonucu 2-2 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, 49. Dakikalar 49’u gösterirken kaydettiği golle beraber durumu 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın ilerleyen zamanlarında başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach mücadeleden 3-2 skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sezonda toplam ikinci yenilgisini tadan lider Bayen Münih, 33 puanla haftayı kapattı.

Borussia Mönchengladbach puanını 24'e çıkararak haftayı 7. Sırada kapattı.