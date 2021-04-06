Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Bayen Münih- Paris Saint- Germain maçı ne zaman?
İlk 11’ler kimlerdir?
Paris Saint -Germain ilk 11:Neymar, Kimpembe, Diallo, Gueye, Kehrer, Kean, Di Maria, Navas, Marquinhos, Herrera, Mbappe
Cezalı olan Paredes’in yanı sıra hasta olan Verratti ve Benat, Florenzi, Kurzawa, Icardi forma giyemeyecek.
Bayen Münih ilk 11:Pavard, Kimmich, Süle, Goretzka, Neuer, Pavard, Choupo-Moting, Alaba, Davies, Müller, Sane
Costa, Tolisso, Lewandowski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Son Güncelleme: 06.04.2021 16:53