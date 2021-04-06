Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Bayen Münih- Paris Saint- Germain maçı ne zaman?

İlk 11’ler kimlerdir?

Paris Saint -Germain ilk 11:

Şampiyonlar ligi salgın sebebinden maçlar seyircisiz izlenmektedir. Fransa Paris Saint- Germain ile Almanya Bayen Münih şampiyonlar ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldiler. 7 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 22:00 ‘de maç başlayacak. Bein Sports 2’den şifreli olarak CBC sport kanalında şifresiz olarak canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. VAR hakem İspanyol Alejandro Henandez, AVAR hakem Ricardo de Burgos yönetecektir.Neymar, Kimpembe, Diallo, Gueye, Kehrer, Kean, Di Maria, Navas, Marquinhos, Herrera, Mbappe

Cezalı olan Paredes’in yanı sıra hasta olan Verratti ve Benat, Florenzi, Kurzawa, Icardi forma giyemeyecek.

Bayen Münih ilk 11:

Pavard, Kimmich, Süle, Goretzka, Neuer, Pavard, Choupo-Moting, Alaba, Davies, Müller, Sane

Costa, Tolisso, Lewandowski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.