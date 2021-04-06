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Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Geçen yıl karşılaşan bu yıl çeyrek final 'de ilk maçında Paris Saint- Germain ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. 7 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 22:00 'de başlayacak olan maçta ilk 11'i sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Nisan 2021 Salı 16:53
Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Bayen Münih- Paris Saint- Germain maçı ne zaman?

Şampiyonlar ligi salgın sebebinden maçlar seyircisiz izlenmektedir. Fransa Paris Saint- Germain ile Almanya Bayen Münih şampiyonlar ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldiler. 7 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 22:00 ‘de maç başlayacak. Bein Sports 2’den şifreli olarak CBC sport kanalında şifresiz olarak canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. VAR hakem İspanyol Alejandro Henandez, AVAR hakem Ricardo de Burgos yönetecektir. 

İlk 11’ler kimlerdir?

Paris Saint -Germain ilk 11:

Neymar, Kimpembe, Diallo, Gueye, Kehrer, Kean, Di Maria, Navas, Marquinhos, Herrera, Mbappe

Cezalı olan Paredes’in yanı sıra hasta olan Verratti ve Benat, Florenzi, Kurzawa, Icardi forma giyemeyecek. 

Bayen Münih ilk 11:

Pavard, Kimmich, Süle, Goretzka, Neuer, Pavard, Choupo-Moting, Alaba, Davies, Müller, Sane

Costa, Tolisso, Lewandowski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. 



Son Güncelleme: 06.04.2021 16:53
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Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihParis Saint-GermainMaçFutbol
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