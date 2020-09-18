Bayern Münih Mario Götze'yi istiyor!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’dan ayrılması kesinleşen Mario Götze’nin Bayer Münih’e gideceği iddiaları Alman basınında güçlenmeye başladı.
28 yaşında ki Alman Milli oyuncusunun yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anıldığı bilinen Götze’nin Bayen Münih’in devreye girmesi sonrasında çok zorlaştığı söylendi.
Dortmund altyapısından yetişen Mario Götze sarı-siyahlıların en iyi döneminde takımın bel kemiklerinden birisi olarak adlandırılırken 2013-2016 yılları arasında Bayen forması giymişti.
Son Güncelleme: 18.09.2020 18:09