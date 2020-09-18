Bayern Münih Mario Götze'yi istiyor!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’dan ayrılması kesinleşen Mario Götze’nin Bayer Münih’e gideceği iddiaları Alman basınında güçlenmeye başladı.

Alman spor gazetesi Bild’in haberine göre takımla sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılacağı kesinleşen Götze’nin Bayen ekibine gidebileceği belirtildi. Münih teknik direktörü Hansi Flick’in ise Götze transferine sıcak baktığı belirtilirken Thiago Alcantara’dan açılan boşluğu Götze ile doldurulacak denildi.

28 yaşında ki Alman Milli oyuncusunun yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anıldığı bilinen Götze’nin Bayen Münih’in devreye girmesi sonrasında çok zorlaştığı söylendi.

Dortmund altyapısından yetişen Mario Götze sarı-siyahlıların en iyi döneminde takımın bel kemiklerinden birisi olarak adlandırılırken 2013-2016 yılları arasında Bayen forması giymişti.