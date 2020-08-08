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Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya

Koronavirüs pandemisinden dolayı yaklaşık 6 aydır oynanamayan Şampiyonlar Ligi maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Chelsea Almanya’da rövanş maçına çıkıyor.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:10
Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Koronavirüs pandemisinden dolayı yaklaşık 6 aydır oynanamayan Şampiyonlar Ligi maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayen Münih ile Chelsea Almanya’da rövanş maçına çıkıyor. Alman ekibi ilk maçı İngiltere’deki deplasmanda 3-0 kazanmıştı. İlk maç 25 Şubat’ta oynanmıştı.


Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelesinde Bayen Münih ile Chelsea Almanya’da rövanş maçına çıkıyor. Son 17 maçta 17 galibiyet alan Bayen Münih, 25 Şubat’ta İngiltere’de oynanan ilk maçta 3-0’lık net bir skorla rakibini yenmeyi başarmıştı. Alman ekibi ayrıca hem Almanya Ligi’ni hem de Almanya Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

Bayen Münih’te Fransız oyuncu Pavard’ın sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Coman’ın da durumu maç saatinde belli olacak. Pavard’ın sakat olmasından dolayı defans hattında Kimmich, Boateng, Alaba, Davies dörtlüsü olacak.

Chelsea ise Premier Lig’i 4. Sırada bitirdi. Ayrıca İngiltere Federasyon Kupası’nda da final oynadı. Uzun bir süredir başarı arayan Chelsea, eski başarılı günlerine geri dönmek istiyor. Ancak ilk maçı kaybettikleri için çeyrek final şansları az görünüyor. Chelsea’de ise Jorginho  ve Alonso kart cezalısı. Pulisic, Azpilicueta, Pedro ve Gilmour gibi önemli oyuncuların da sakatlıkları bulunuyor. Loftus-Cheek ile Kante kadroda olsa da durumları henüz netleşmedi. Ayrıca Willian’ın da Arsenal’e transfer olma ihtimalinden dolayı maç kadrosuna alınmadı.



Son Güncelleme: 08.08.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
#Bayern Münih#Chelsea#Şampiyonlar Ligi
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