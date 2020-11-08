Bayern Münih dev maçta Borussia Dortmund'u 3-2 yenmeyi başardı

’nın 7. hafta mücadelesinden Borussia Dortmund sahasında Bayen Münih’i konuk etti. Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Münih 48. dakikada Lewandowski’nin golüyle öne geçerken, Leroy Sane Münih’i 80. dakikada 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin ikinci golünü ise 83. dakikada genç yıldız Haaland kaydetti. Karşılaşma 3-2’lik skorla sona ererken Bayen Münih puanını 18 çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı ve üçüncü sıraya düştü.