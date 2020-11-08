İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Bayern Münih dev maçta Borussia Dortmund'u 3-2 yenmeyi başardı

Almanya Bundesliga’da haftanın en önemli maçında Bayern Münih Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Dev maçta gülen taraf 3-2’lik skorla Münih oldu.

08 Kasım 2020 Pazar 00:57
Bayern Münih dev maçta Borussia Dortmund'u 3-2 yenmeyi başardı
Takip Et:


Bundesliga’nın 7. hafta mücadelesinden Borussia Dortmund sahasında Bayen Münih’i konuk etti. Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Münih 48. dakikada Lewandowski’nin golüyle öne geçerken, Leroy Sane Münih’i 80. dakikada 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin ikinci golünü ise 83. dakikada genç yıldız Haaland kaydetti. Karşılaşma 3-2’lik skorla sona ererken Bayen Münih puanını 18 çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı ve üçüncü sıraya düştü.



Son Güncelleme: 08.11.2020 00:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFutbolBundesliga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı
Real Madrid'de koronavirüs şoku! Eden Hazard ve Casemiro'nun testi pozitif çıktı
Real Madrid'de koronavirüs şoku! Eden Hazard ve Casemiro'nun testi pozitif çıktı
Tisserand'tan Konyaspor maçı sonrası flaş açıklamalar!
Tisserand'tan Konyaspor maçı sonrası flaş açıklamalar!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor ile ilgili açıklama!
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor ile ilgili açıklama!
Everton Manchester United'a 3-1'le boyun eğdi
Everton Manchester United'a 3-1'le boyun eğdi

Popüler Haberler

Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2020 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 8 Kasım 2020
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2020 destek ve hibeleri
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 8 Kasım 2020 Pazar
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Halı yıkama dükkanı açmak kazançlı olur mu?
Enes Batur Gerçek Kahraman filmi TV'de ilk kez 23 Mart Pazartesi Show TV
Benim Tatlı Yalanım Berrin kimdir? Gerçek adı nedir? Goncagül Sunar hakkında bilgiler
TKDK hibe ve destekleri için başvurusu şartları ve istenilen gerekli evraklar
Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu
Kuveyt Türk, Albaraka, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım Faizsiz 10.000 TL Kredi Kampanyası hangi başvurusu için şartlar nelerdir?
Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Hepsi Benim yarışma programının sunucusu kimdir? Yarışma Başvuru formuna nereden ulaşabilirim?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 7 Kasım 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Kasım 2020 Pazar
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2020 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
KYK borçlarında son durum ne? 2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borç affı çıkar mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.