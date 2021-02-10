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Bayern Münih 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile El - Ehli arasında oynana FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda rakibini 2 - 0 yenerek finale yükseldi. Finalde Tigres ile karşılaşacak Alman devinin final maçının ne zaman olduğu merak ediliyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
Bayern Münih 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi!
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Bayen Münih FIFA Kulüpler Dünya Kupasında rakibini 2 – 0 yenerek finale adını yazdırdı. Kulüpler Dünya Kupasında son 4'e kalan Münih ekibi El – Ehli’yi 2 – 0 yenerek kupa finalinde Tigres’in rakibi oldu.

Katar merkezli etkinlik 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayen Münih’le Afrika Futbol Konfederasyonu şampiyonu El – Ehli karşı karşıya geldi. Karşılaşma Er Reyyan’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı’nda oynandı.

Bayen Münih’in 17. Ve 86. Dakikada Lewandowski tarafından atıldı. Maçı Lewandowski’nin golleri ile 2 – 0 yenen Münih ekibi finale yükseldi. Diğer yarı final karşılaşması olan Meksika takımı Tigres, Brezilya takımı Palmeiras ile karşı karşıya geldi. Yarı final maçında Tigres 1 – 0 galip gelerek finalde Bayen Münih’in rakibi oldu.

2020 Kulüpler Dünya Kupası’nda final karşılaşması 11 Şubat 2021 tarihinde oynanacak. 3. Karşılaşması ise El – Ehli ile Tigres arasında oynanacak.



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihEl - EhliFIFAKulüpler Dünya KupasıYarı Final
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