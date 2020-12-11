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Bay geçmek ne demek? Galatasaray'ın maçı neden yok?

Süper ligin 12. haftasında futbol severlerin heyecanla beklediği Galatasaray maçının oynanmayacağı duyuruldu, herkes maçın neden oynanmayacağını merak ediyor. Sarı Kırmızılı takımdan yapılan açıklamada Süper lig' de 12. haftayı bay geçeceklerini duyan vatandaş bay geçmenin ne olduğunu merak edip araştırıyor. Haftalardır çok güzel bir şekilde yükselen Galatasaray takımının bir sonraki hafta oynanacağı maçın tarihi merak ediliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 22:09
Bay geçmek ne demek? Galatasaray'ın maçı neden yok?
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Süper Lig'de 12. hafta fikstürü belli oldu. Bu haftayı BAY geçecek takımın Galatasaray olduğu belirlendi.

Bu Hafta Galatasaray'ın Maçı Yok mu?

Süper kümede  son haftalarda oldukça iyi bir çıkış gösteren Fatih Terim ve takımı, son 6 haftada 5 maçını kazandı 1 maçta ise berabere kaldı. Son hezimetini 6 hafta evvel alan Galatasaray, ligde 11. hafta maçını da Hatayspor'a karşı 3-0 kazandı. Sıralamada Alanyaspor'u tutarak denk puana gelen sarı-kırmızılar, 12. haftayı BAY geçecek. Bu haftanın ardından ise Türkiye Kupasında Darıca Gençlerbirliği'ni Türk Telekom Arena'da 15 Aralık Salı günü ağırlayacak.

Galatasaray'ın Maçı Neden Yok?

Sezon başında TFF'nin aldığı karara göre, Süper küme'de takım sayısı 21'e çıkarılmıştı. Böylelikle ligde her hafta 10 maçın oynanması gerektiği görülmüştü. Dolayısıyla bir takımda dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maç yapmadığı fikstürde, Galatasaray'da 12. haftayı maç yapmadan geçecek.

Bay Geçmek Ne Demek?

Rakipsiz kalan takımın vaziyetini belirtmej için"Bay geçmek" anlatımı kullanılır. Yani tek rakamlı düzenlenen ligler yada tunuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da tunuvanın elemesini geçen takım için ‘bay geçti’ denir.

GS Maçı Ne Zaman?

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Galatasaraylılar,bir sonraki hafta Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile 15 Aralık 2020 Salı günü karşılaşacaklar.

Galatasaray Süper Lig Fikstürü

  • 1.Hafta: Galatasaray - Gaziantep  FK
  • 2. Hafta: Medipol Başakşehir – Galatasaray
  • 3. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
  • 4. Hafta: Kasımpaşa – Galatasaray
  • 5. Hafta: Galatasaray – Alanyaspor
  • 6. Hafta: BŞB Erzurumspor – Galatasaray
  • 7. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü
  • 8. Hafta: DG Sivasspor – Galatasaray
  • 9. Hafta: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
  • 10. Hafta: Çaykur Rizespor – Galatasaray
  • 11. Hafta: Galatasaray – Hatayspor
  • 12. Hafta: Bay
  • 13. Hafta: Fatih Karagümrük – Galatasaray
  • 14. Hafta: Galatasaray – Göztepe
  • 15. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray
  • 16. Hafta: Galatasaray – Antalyaspor
  • 17. Hafta: İH Konyaspor – Galatasaray
  • 18. Hafta: Galatasaray – Gençlerbirliği
  • 19. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray
  • 20. Hafta: Galatasaray – Denizlispor
  • 21. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray


Son Güncelleme: 11.12.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray12.ligBay Geçmek
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