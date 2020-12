Bay geçmek ne demek? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok?

Süper Lig maçlarında 15. haftada Fenerbahçe’nin adını görmeyen taraftarlar arasında bu hafta Fenerbahçe’nin maç yapıp yapmayacağı ve neden yapmadığı merak konusu haline geldi.

Bu hafta Fenerbahçe maç yapmayacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği maç takvimi sebebiyle 15. haftayı Fenerbahçe bay geçti. Bu sebeple bu hafta Fenerbahçe maç yapmayacak.

Fenerbahçe neden maç yapmıyor?

Bay geçmek nedir?

TFF’nin sezon başında aldığı kararla Süper Lig 21 takım ile oynanmaya başladı. Her hafta 10 maç yapılan ligde her hafta bir takım bay geçilerek maç yapmamaktadır. Bu hafta ligde olmayan takım ise Fenerbahçe oldu. Sezon boyunca her hafta bir takım maç yapmayacak.

Süper Ligde 21 takım olması sebebiyle kullanılan “bay geçmek” kavramının anlamı rakipsiz kalan takımın durumunu anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Tek rakamla düzenlenen liglerde ve tunuvalara bir hafta katılmayan takımlar için “bay geçti” ifadesi kullanılır.

Fenerbahçe ligde ne zaman yer alacak?

15. haftada ligde bulunmayan Fenerbahçe, 16. hafta itibariyle sahalara çıkacak. İlk karşılaşması Kasımpaşa ile olan Fenerbahçe 4 Ocak 2021 tarihinde 19.00 saatinde rakibi ile sahalarda buluşacak.