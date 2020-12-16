Batuhan Kör kimdir, kaç yaşında? Batuhan KorFutbola nerede başladı?

Göztepe ile Bursaspor arasında oynana Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde takımının 4 golünü atarak büyük ilgi toplayan Batuhan Kör merak edilmeye başlandı. 19 yaşında ki forvet oyuncunun performansı göz doldururken pek çok futbolseverde Batuhan Kör’ü araştırmaya başladı.
Bursaspor’un forveti Batuhan Kör kimdir?
9 Mart 2001 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Batuhan Kör 13 yaşında Bursaspor’un alt yapısında kariyerine başladı. Bursaspor’a 4 yıllık imza atan genç yetenek Batuhan’ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Takımın forveti olarak forma bulan Kör Bursaspor’un TFF’de çıktığı 12 maçta 5 gollük bir skor katkısı sağladı. Transfer yasağı olması nedeni ile Ali Akman ve Batuhan Kör’ü A takıma çeken Bursaspor bu oyuncular ile büyük başarılar elde etti.