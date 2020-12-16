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Batuhan Kör kimdir, kaç yaşında? Batuhan KorFutbola nerede başladı?

Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan mücadelede takımının attığı 5 golün 4'ünü atmayı başaran 19 yaşında ki genç forvet Batuhan Kör merak edilmeye başladı. Bursaspor'un genç yeteneği olan Batuhan Kör pek çok futbol sever tarafından araştırılıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:04
Batuhan Kör kimdir, kaç yaşında? Batuhan KorFutbola nerede başladı?
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Göztepe ile Bursaspor arasında oynana Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde takımının 4 golünü atarak büyük ilgi toplayan Batuhan Kör merak edilmeye başlandı. 19 yaşında ki forvet oyuncunun performansı göz doldururken pek çok futbolseverde Batuhan Kör’ü araştırmaya başladı.

Bursaspor’un forveti Batuhan Kör kimdir?

2001 doğumlu olan genç santrafor adını Türkiye’ye ilk defa bu akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupasında attığı 4 gol ile duyurdu. Bursaspor’un altyapısında yetişen Kör A takıma kadar yükselmeyi başardı.

9 Mart 2001 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Batuhan Kör 13 yaşında Bursaspor’un alt yapısında kariyerine başladı. Bursaspor’a 4 yıllık imza atan genç yetenek Batuhan’ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Takımın forveti olarak forma bulan Kör Bursaspor’un TFF’de çıktığı 12 maçta 5 gollük bir skor katkısı sağladı. Transfer yasağı olması nedeni ile Ali Akman ve Batuhan Kör’ü A takıma çeken Bursaspor bu oyuncular ile büyük başarılar elde etti.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 00:04
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Anahtar Kelimeler:
4 GolBatuhan KörGöztepeBursaspor
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