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Batı Konferansı yarı finalinde avantaj Lakers'ta! Son maçı kazanan Lakers 3-1 önde!

NBA Konferanslarında yarı final mücadelelerinde Los Angeles Lakers ile Houston Rockets serinin dördüncü maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede 110-100'lük skoru alan Lakers, seride durumu 3-1 yaptı.

11 Eylül 2020 Cuma 14:26
Batı Konferansı yarı finalinde avantaj Lakers'ta! Son maçı kazanan Lakers 3-1 önde!
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NBA’de play off heyecanı dördüncü maçlarla devam ediyor. Batı Konferansı yarı finalinde kozlarını paylaşan Los Angeles Lakers ile Houston Rockets yarı finalinde seri 3-1 oldu.


Son oynanan mücadeleden önce 2-1 Lakers’ın üstünlüğünde olan yarı final serisinde son maç ile birlikte Lakers seriyi 3-1’e taşıdı. Houston’ı 110-100’lük skor ile alt eden Lakers bir maç kazanması halinde Batı Konferansı finaline adım atacak.

Anthony Davis’in yıldızlaştığı maçta galibiyeti alan Lakers’ta, başarılı oyunuc 29 sayı atarken 12 ribaunt ile galibiyetin en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Öte yandan Lakers’ın kralı Lebron James 16 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist ile takımına katkı verdi.

Houston Rockets’ta Russel Westbrook’un attığı 25 sayı takımına yeterli olmazken, James Harden 21 sayı ve 10 asist yaptı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 14:26
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Anahtar Kelimeler:
LA LakersHouston RocketsNba
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